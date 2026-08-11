Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a dévoilé les détails de la naissance de sa passion pour le football et de son soutien au Real Madrid, expliquant que cet amour est né par hasard durant son enfance et perdure jusqu'à aujourd'hui, bien que son frère aîné ait choisi de soutenir le Barça.

Tebas a expliqué, dans un entretien mis en avant par le quotidien espagnol Marca : « À cette époque, nous nous sommes divisés : l'un de nous avec le Barça et l'autre avec le Real Madrid, et c'est là qu'ont commencé notre passion pour le football et notre intérêt pour ce qui se passait. Depuis, l'amour du football est né. »

Le responsable espagnol a expliqué que son oncle l'avait ensuite emmené assister à un match, soulignant que son premier choix concernant l'équipe qu'il soutient a laissé une empreinte évidente sur sa relation avec le football, déclarant : « Le choix des deux équipes s'est fait au hasard, et depuis nous avons manifesté de l'intérêt pour cette équipe. Mon frère aîné est toujours supporter du Barça, et moi je suis toujours supporter du Real Madrid. »

Tebas s'est également remémoré ses années de jeunesse dans la ville de Huesca, avant de s'orienter vers un travail professionnel dans le football, lorsqu'il partageait sa passion pour le Real Madrid avec ses amis à l'école, parmi lesquels figuraient aussi des supporters du Barça.

Tebas a affirmé que la rivalité entre les supporters du Real Madrid et ceux du Barça était également présente lors de leurs rencontres en dehors des terrains de football, déclarant : « Il n'y avait pas une seule soirée où nous sortions boire un verre sans que cela ne finisse par une confrontation entre les supporters du Barça et les supporters du Real Madrid », évoquant les discussions et les plaisanteries habituelles entre les deux groupes.

Tebas a évoqué l'une de ces situations qui reste gravée dans sa mémoire, déclarant : « Quand nous disions : nous avons remporté six coupes d'Europe, les supporters du Barça répondaient : les dinosaures existent aussi ! Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. »