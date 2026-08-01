Tebas : Infantino doit quitter la FIFA pour ces raisons

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a réclamé le départ du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, estimant que le retrait du projet de vente de parts des compétitions de la FIFA ne suffit pas à mettre fin à la crise de gouvernance au sein de l'instance internationale.

Tebas a déclaré ce samedi, via son compte officiel sur la plateforme X : « Infantino ne doit pas rester. Le retrait par la FIFA de sa proposition concernant la privatisation de ses compétitions est une bonne nouvelle. Mais ce serait une grave erreur de croire que le problème lié à la gouvernance est ainsi résolu. »

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Il a poursuivi : « Les confédérations continentales et nationales, les ligues, les joueurs... ne doivent pas se contenter du retrait de cette proposition et considérer l'affaire close. Le sujet est bien plus profond. »

Le président de la Liga a ajouté : « Avons-nous déjà oublié le retrait du carton rouge après une intervention politique ? Et l'enquête ouverte au Congrès américain, qui a demandé la comparution de Gianni Infantino en raison de graves accusations ? Et le retrait des accusations dans les affaires de corruption historiques au sein de la FIFA ? Et les prix choquants des billets de la Coupe du monde ? Et les décisions unilatérales concernant le calendrier des matches internationaux, les nouvelles compétitions et les formats des tournois, adoptés sans véritable processus de dialogue et de concertation avec les parties concernées ? »

Il a continué : « Le problème n'a jamais été une seule proposition. Le problème, c'est un modèle de gouvernance qui concentre le pouvoir, réduit les contre-pouvoirs et les équilibres, et marginalise les parties directement affectées par ses décisions. »

Tebas a ajouté : « Pour toutes ces raisons, je pense que Gianni Infantino ne doit pas rester à la tête de la FIFA. Le football mondial a besoin d'une nouvelle direction qui modernise la gouvernance, restaure la crédibilité institutionnelle, et construit les décisions de l'avenir en concertation avec les parties concernées, après avoir évalué leurs conséquences sportives, économiques et sociales, au lieu de les imposer de manière unilatérale. »

Il a conclu : « Le retrait d'une seule proposition n'efface pas tout ce qui s'est passé. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. »



