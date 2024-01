Tebas envoie Mbappé au Real Madrid !

Le président de la Liga, Javier Tebas, a affirmé que le Real Madrid était susceptible de recruter l'attaquant du PSG en vue de la saison 2024-25

Mbappé a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, le contrat de l'attaquant parisien arrivant à échéance en juin. Bien que sa future destination n'ait pas été précisée, il semble prêt à choisir entre Paris et Madrid.

Dans une interview, Tebas s'est exprimé sur l'avenir de Mbappé, suggérant qu'il pense que Madrid va faire venir le capitaine de l'équipe de France : "Je pense que c'est élevé. C'est une opinion personnelle. Un joueur de 26 ans... Cela dépendra du Real Madrid, du président et de ce sur quoi il est prêt à parier. Le Real Madrid doit penser que l'arrivée de Bellingham lui a permis d'avoir déjà une star, Vinicius en est une autre. Si le joueur veut aller à Madrid... Plus de 50%".

L'article continue ci-dessous

Tebas s'est à nouveau porté garant de la signature de Mbappe par Madrid dans le passé. Il a affirmé que Madrid serait en mesure de conclure un accord dès mars 2023 et a ridiculisé le Français pour avoir choisi de rester au PSG en 2022, qualifiant la Ligue 1 de "non compétitive".

L'attaquant est resté timide sur son avenir, et a admis qu'il n'avait pas fait de choix définitif quant à l'endroit où il jouera la saison prochaine. Le PSG, quant à lui, a beaucoup à jouer, et affrontera Strasbourg en Ligue 1 ce week-end - avec des matches de Coupe de France et de Ligue des champions qui suivront bientôt.