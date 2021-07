Tebas défonce Guardiola et le "dopage financier"

Le patron de la Liga n'a pas laissé passé les insinuations de Guardiola, avec une réponse très sèche au coach espagnol.

Javier Tebas s'est tourné vers les réseaux sociaux pour riposter à Pep Guardiola, qui avait précédemment conseillé au président de la Liga d'apprendre de ceux qui gèrent la Premier League.

Tebas défonce tout sur son passage

Tweetant en catalan et accompagnant ses messages de quelques graphiques, Tebas a décomposé les principales différences entre la Liga et la Premier League en termes de revenus et a dénoncé les propriétaires de Manchester City.

"Ces dernières années, nous avons réduit la distance avec la Premier League malgré le fait que la Liga n'ait vendu ses droits de télévision de manière centralisée que pendant sept ans, contre 30 [ans] pour le Premier League", a écrit Tebas.

« De plus, le Royaume-Uni compte vingt millions d'habitants de plus que l'Espagne. Nous grandissons chaque année. Nos clubs en profitent depuis sept ans. Il faut s'inquiéter davantage du City Group, qui a accumulé un milliard de pertes ces dernières saisons."

"Ce ne sont pas des investisseurs. Ce sont des destructeurs d'argent qui créent de l'inflation. Auriez-vous gagné autant de titres sans dopage économique ?"

La querelle entre les deux hommes a commencé lundi lorsque Guardiola a critiqué la direction de Tebas en tant que président de la Liga, qui a répondu le même soir sur les réseaux sociaux.

Tebas a également répondu publiquement via son compte Twitter à l'ancien directeur de Barcelone Xavier Sala-i-Martin, qui a remis en question les faibles revenus de la Liga malgré les récents succès des équipes espagnoles en Europe.