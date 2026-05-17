Te Kloese se dit admiratif d’un membre du staff technique du Feyenoord

Dennis te Kloese n’a jamais envisagé de se séparer de Robin van Persie, comme le révèlera dimanche l’émission « Goedemorgen Eredivisie ». Le directeur sortant salue également le travail de l’éminent conseiller Dick Advocaat.

Bien que le club ait bien entamé la saison, les Rotterdamois ont vite connu des difficultés : éliminations précoces en Ligue Europa et en Coupe KNVB, et des points laissés en route en Eredivisie, éloignant peu à peu le titre.

Malgré les revers sportifs et les critiques extérieures, Te Kloese avait réaffirmé sa confiance en Van Persie dès mars. « La pression extérieure a aussi créé du trouble au sein du club. Je pense que nous n’avons pas cédé grâce à mon entêtement », analyse le directeur du Feyenoord quelques mois plus tard.

« Lorsque j’ai annoncé publiquement que Robin resterait notre entraîneur quoi qu’il arrive jusqu’à la fin de la saison, nous avons connu une période plus sereine. Les joueurs se sont alors dit : “S’il reste, je vais moi aussi m’investir un peu plus” », explique Te Kloese, qui, après des années dans le football, connaît les rouages du métier.

« Quand l’entraîneur bénéficie d’un tel soutien, c’est en tout cas clair. Je pense que cela a ramené le calme chez nous ces derniers mois. Sans compter que la chance nous a parfois souri. » Renvoyer Van Persie n’a en tout cas jamais été une option, assure Te Kloese lors d’une interview sur ESPN.

« On ne peut pas s'en tirer comme ça, on perdrait toute crédibilité », conclut le directeur sortant, après la déclaration de Mario Been selon laquelle un éventuel licenciement de Van Persie interviendrait bien trop rapidement après le départ de son prédécesseur Brian Priske.

Van Persie est resté en place, tout en bénéficiant, au fil de la saison, de l’appui de l’éminent conseiller Dick Advocaat. « C’était un privilège de travailler avec lui », s’enthousiasme Te Kloese à propos du technicien qui avait auparavant épaulé Giovanni van Bronckhorst. « Si l’entraîneur, son staff et la direction lui sont ouverts, il faudrait être fou pour ne pas l’intégrer. »