Dennis te Kloese dément que des accords aient été conclus la saison dernière avec Givairo Read pour qu’il puisse partir pour 25 millions d’euros. C’est ce qu’affirme l’ancien directeur de Feyenoord dans un entretien accordé au De Telegraaf.

Nottingham Forest est prêt à monter jusqu’à un maximum de 25 millions d’euros, car Read pourrait quitter Feyenoord pour ce montant. Selon Te Kloese, retourné au Mexique, il n’en est toutefois rien.

« À l’époque où j’étais à Feyenoord, je n’ai conclu aucun accord sur un prix avec qui que ce soit. D’ailleurs, il n’y a absolument aucune clause dans les contrats à Feyenoord », a insisté Te Kloese lundi dans une première réaction.

Te Kloese a discuté la saison dernière avec des clubs d’un éventuel transfert de Read. « Avant la trêve hivernale l’an dernier, j’ai activement travaillé sur un transfert de Read au Bayern Munich. Ensuite, d’autres clubs se sont aussi manifestés. Ils tournaient tous plus ou moins autour de ce niveau de prix de 25 millions d’euros, voire un peu plus. »

Feyenoord jugeait un tel montant intéressant. « L’hiver dernier, l’idée était de boucler un transfert, de laisser encore Givairo jouer six mois à Feyenoord et de le faire partir l’été suivant. Mais ce qui s’est passé ensuite, c’est que Givairo s’est blessé à deux reprises. Cela a alors fait capoter l’opération. »

« Je pense qu’il y a un an, il était tout à fait réaliste qu’il parte dans un club aussi grand que le Bayern Munich ou dans un top club en Angleterre », a poursuivi Te Kloese. « Mais ces clubs ont simplement adopté une position d’attente parce qu’il s’est blessé et ils voulaient voir s’il allait retrouver la forme, revenir au plus haut niveau et pouvoir enchaîner beaucoup de matches. »

Le Bayern aurait sinon bel et bien raflé Read, affirme l’ancien directeur de Feyenoord. « Je pense que Nottingham Forest veut maintenant prendre le marché de vitesse et arracher Read sous le nez d’un grand club. »