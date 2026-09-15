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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Tchouaméni titulaire : une énorme surprise dans le onze du Real Madrid face à Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
Yan Diomandé
Aurélien Tchouaméni
J. Mourinho
Espagne
Angleterre
Côte d’Ivoire
France
Portugal

Mourinho compose son onze pour le match face à Elche

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Elche, au stade Manuel Martínez Valero, ce mardi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne.

Mourinho a décidé de s'appuyer sur le quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomandé et Arda Güler, tandis que la composition a réservé une grande surprise avec la présence de Jude Bellingham sur le banc des remplaçants, aux côtés de Bernardo Silva.

Aurélien Tchouaméni débute également dans le onze de départ du club madrilène, pour la première fois de la saison en cours, lui qui a été absent une longue période en raison d'une blessure.

La composition du Real Madrid est la suivante :

Gardien de but : Courtois.

Défense : Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Milieu de terrain : Valverde, Tchouaméni, Güler.

Attaque : Diomandé, Vinícius Júnior, Mbappé.

De l'autre côté, Elche s'appuie sur la composition suivante :

Gardien de but : Dituro.

Défense : Sánchez, Redondo, Chust, Rivivo.

Milieu de terrain : Valera, Villar, Mourente, Aguado, Neto.

Attaque : Osorio.

Il convient de rappeler que le Real Madrid occupe la deuxième place au classement de la Liga avec 12 points, ayant remporté 4 victoires pour une seule défaite, tandis qu'Elche se trouve à la dix-neuvième place, avant-dernier, avec seulement deux points.

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