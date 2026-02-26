Tchouaméni règle ses comptes avec Prestianni, les mots forts

Vinicius Junior avait accusé Prestianni d'insultes racistes lors du match aller la semaine dernière, et l'UEFA lui avait infligé une suspension provisoire d'un match le temps de son enquête.

Prestianni et Benfica étaient furieux de cette suspension « sans preuve », le premier accusant l'UEFA d'être de mèche avec le Real Madrid. Cependant, Tchouameni a estimé que c'était la bonne décision, comme il l'a déclaré à El Chiringuito après la victoire 2-1 de son équipe mercredi soir.

« Il a dit à d'autres joueurs qu'il avait proféré des insultes racistes, mais Vinicius nous a rapporté ses propos. Pour moi, ce qui lui est arrivé est la meilleure décision. Savoir que ce joueur ne jouerait pas aujourd'hui, comme je l'ai dit, prouve qu'il y a des choses plus importantes que le football, et aujourd'hui est une victoire pour nous tous. »

Après le match, le gardien Thibaut Courtois a plaisanté en disant qu'il était certain que le Real Madrid affronterait Manchester City en huitièmes de finale, l'une des deux seules équipes possibles avec le Sporting CP. Tchouameni a déclaré à Marca que le déplacement au Portugal était, au moins, plus facile.

« Certes, le voyage à Lisbonne est plus court que celui à Manchester, mais au final, peu importe. Si nous voulons remporter cette compétition, nous devons jouer contre toutes les équipes, contre les meilleures, et peu importe qui nous affrontons. Nous devons montrer notre meilleur visage.»

Après une performance de haut vol, Tchouameni a réfuté l'idée qu'il soit le « patron » du Real Madrid, mais a exhorté ses coéquipiers à reproduire ce niveau de jeu plus souvent.

« Non, je pense que j'essaie, comme tous les joueurs, de bien faire les choses. Aujourd'hui était un bon jour pour moi et je dois continuer sur cette lancée. »

« Nous avons clairement besoin de plus de régularité, mais nous faisons de notre mieux. Nous devons absolument progresser, mais nous avons gagné aujourd'hui, c'est le plus important, et on verra demain. »

Le Real Madrid reçoit Getafe lundi soir au Bernabéu. Le FC Barcelone aborde ce week-end avec un point d'avance sur les Catalans. Sous la direction d'Álvaro Arbeloa, le Real Madrid avait comblé un retard de quatre points avant sa défaite face à Osasuna samedi.