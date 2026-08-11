Tchouaméni et Valverde : une blessure encore ouverte au Real Madrid

Le Real Madrid attend le retour d'Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde sur les terrains ensemble, alors que plus de trois mois se sont écoulés depuis l'altercation qui les a opposés dans le vestiaire de l'équipe, et qui s'est soldée par le transfert du joueur uruguayen à l'hôpital après avoir reçu un violent coup au niveau de la tête.

Selon le journal espagnol AS, Tchouaméni et Valverde se sont retrouvés lundi à Valdebebas, après le retour du joueur français aux entraînements, à l'issue de la Coupe du monde et des vacances qui ont suivi le tournoi.

On dit que le temps guérit toutes les blessures, et la lourde amende financière infligée par le club, qui s'est élevée à un demi-million d'euros pour chacun des deux joueurs, a certainement contribué à apaiser les tensions entre les deux parties.

Néanmoins, il reste à prouver que tout est revenu à la normale sur le terrain après le fâcheux incident qui s'est terminé par le transfert de Valverde à l'hôpital à la suite d'un violent choc à la tête.

Les deux joueurs ont déjà évoqué l'incident survenu entre eux et ont publiquement accepté les excuses de l'un envers l'autre.

Tchouaméni a déclaré, dans un entretien avec le journal L'Équipe en juin : « Il n'y a aucun problème. Beaucoup de choses se passent dans un vestiaire. On s'est serré la main quand il est revenu, et on a continué à travailler ensemble. On a parlé, bien sûr… ».

Valverde a de son côté confirmé la fin du différend, en déclarant : « J'ai bénéficié du soutien de beaucoup de personnes dans ce qui s'est passé, de tous les supporters, ainsi que du soutien du club. Parfois, il faut surmonter de tels obstacles dans le football et dans la vie. Et de tout, on apprend. Je suis sûr que cela m'aidera à devenir un meilleur leader ».

Valverde et Tchouaméni ne se sont plus retrouvés sur le terrain depuis l'altercation survenue le 7 mai, bien qu'ils aient pu s'entraîner ensemble à deux reprises. Cela s'explique d'abord par l'absence obligatoire du joueur uruguayen conformément au protocole, en raison de la commotion cérébrale qu'il a subie après être tombé sous le coup de Tchouaméni, puis par certains problèmes musculaires qui ont écarté chacun des deux joueurs de quelques derniers matchs en championnat, alors que les choses étaient déjà pliées.