Tata Martino reconnaît une "Messi dépendance"

Messi a été privé du match nul (0-0) contre Orlando City en raison d'une blessure, mais Martino s'attend à ce qu'il soit présent face à D.C. United.

La superstar argentine n'a pas pris de risque lors du derby contre les rivaux de Floride. Les Herons ont fait chou blanc sans leur capitaine, mais restent pour l'instant en tête de la Conférence Est de la MLS.

L'équipe de Martino est tombée à plat lors des absences forcées de Messi cette saison, mais on s'attend à ce qu'il soit de retour pour le prochain match de sa formation.

La Messi-dépendance

Le boss de l'Inter Milan, Tata Martino, a déclaré à la presse : « Leo a ressenti une certaine gêne, mais il s'est entraîné tous les jours, nous avons fait des tests et ils se sont tous révélés très bons. Il s'est entraîné tous les jours, nous avons fait des tests et tout s'est très bien passé. Après trois matches en une semaine et alors qu'il souffrait encore, nous avons jugé prudent qu'il ne joue pas ce match. Il est prévu qu'il joue samedi, mais nous prendrons les choses au jour le jour. Il s'est entraîné à nouveau [mercredi] et s'est senti bien, mais nous ne prendrons aucun risque. Nous verrons comment il se sent jeudi et vendredi.

L'Inter Miami a marqué 19 buts lors de ses cinq victoires consécutives avec Messi, mais en moyenne moins d'un par match sans lui. Martino a ainsi admis que les Herons manquaient de tranchant en l'absence du vainqueur de la Coupe du monde : « Sans Leo, il est impossible d'atteindre la capacité qu'il a de jouer les 25 derniers mètres du terrain. L'Inter Miami l'a ressenti et Barcelone l'a ressenti il y a 10 ans. Toutes les bonnes choses qu'ils ont faites dans la phase de préparation nécessitaient qu'il trouve des solutions sur le terrain dans les espaces restreints. C'est ce qui nous manquait. D'un autre côté, nous étions organisés, nous avions une bonne circulation de balle... et défensivement, nous étions une équipe solide, et c'est ce que je retiens parce que nous avions marqué des buts dans tous nos matches sauf deux et dans ce match, contre un rival difficile dans un endroit difficile à jouer, nous avons été capables de les maintenir».