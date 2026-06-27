Tarmi affirme : « Ils veulent éliminer l'Iran de cette Coupe du monde désastreuse. »

Mehdi Taremi, l'attaquant iranien, a vivement critiqué la Fédération internationale de football (FIFA) en raison des restrictions imposées à la sélection de son pays pour la Coupe du monde 2026.

Cette sortie médiatique intervient après le match nul 1-1 concédé face à l’Égypte lors de la troisième journée de la phase de groupes.

La sélection iranienne attend désormais de connaître son sort pour une éventuelle qualification en tant que l’une des meilleures troisièmes de la Coupe du monde.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS », Taremi a déclaré : « Ils veulent nous éliminer de la Coupe du monde. C’est une Coupe du monde catastrophique. Qui veut nous aider ?… Personne ne nous aide. Personne. »

Il a ajouté : « Qui doit résoudre ce problème pour nous ? Qui ? La FIFA ? Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est venu dans notre vestiaire avant le premier match contre la Nouvelle-Zélande en promettant de régler tous les problèmes, mais, dans les faits, la FIFA n’a rien fait. Nous devons lutter contre tout ici. »

L’Iran a conclu la phase de groupes à la troisième place du groupe 7 avec 3 points, derrière la Belgique et l’Égypte, toutes deux créditées de 5 unités.