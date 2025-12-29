Tanzanie - Tunisie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

ALa Coupe d’Afrique des Nations a ouvert la dernière journée de la phase de poules cette semaine. Ce mardi, c’est autour des équipes du groupe C de connaitre leur sort dans la compétition. Ce mardi, la Tanzanie va essayer d’aller chercher un exploit face à une Tunisie, à un pas de la qualification pour les huitièmes de finale.

Pronostic pour les Groupes de la CAN 2025

La Tanzanie déjà sous la menace d’une élimination précoce

Pour la quatrième fois de son histoire, la Tanzanie pourrait voir son aventure en Coupe d’Afrique des Nations s’arrêter dès la phase de groupes, un scénario déjà vécu lors de la précédente édition. Classée 112e au classement FIFA, la sélection tanzanienne a mal lancé son tournoi avec une défaite face au Nigeria (2-1), prolongeant une dynamique négative marquée par cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues, dont l’échec lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré un match nul arraché contre l’Ouganda (1-1), la Tanzanie demeure troisième du groupe C avec seulement un point, à distance de la Tunisie (2e, 3 pts) et surtout hors du cercle des quatre meilleurs troisièmes susceptibles d’accéder aux huitièmes de finale. Une situation délicate qui réduit considérablement ses chances de qualification.

Getty Images

La Tunisie avance prudemment vers la qualification

De son côté, la Tunisie conserve une trajectoire plus favorable dans ce groupe C, malgré un parcours en demi-teinte. Les Aigles de Carthage avaient idéalement lancé leur compétition en dominant l’Ouganda (3-1), avant de céder face au Nigeria (3-2), non sans avoir réagi trop tard pour inverser le cours de la rencontre. Deuxièmes du groupe, les Tunisiens (3 pts) disposent toutefois d’un avantage de deux points sur leur prochain adversaire, ce qui les place en position solide pour rallier la phase à élimination directe, après une élimination prématurée lors de la précédente CAN. Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Tunisie a affiché une certaine constance dans sa préparation, symbolisée par un nul de prestige face au Brésil (1-1) en match amical en novembre, puis une victoire plus récente contre le Botswana (2-1), confirmant une montée en régime progressive avant les échéances décisives.

Sur quelle chaine suivre le match Tanzanie - Tunisie

La rencontre entre la Tanzanie et la Tunisie sera à suivre ce lundi 30 décembre 2025 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Tanzanie - Tunisie

Africa Cup of Nations - CAN - Grp. C Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

Le match entre la Tanzanie et la Tunisie se dispute ce mardi 30 décembre, à partir de 17h00, heure française, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Tanzanie

Le sélectionneur de la Tanzanie, l’Argentin Miguel Angel Gamondi, a procédé à plusieurs ajustements notables dans sa liste par rapport au rassemblement de novembre. Le technicien a notamment choisi de se passer de l’expérimenté milieu Yahya, pensionnaire des Young Africans et fort de 39 sélections, ainsi que de l’attaquant Paul Peter, qui ne compte que deux capes avec JKT Tanzania. À l’inverse, Gamondi a renouvelé sa confiance à Mbwana Samatta, attaquant du Havre, international à 87 reprises pour 22 buts, malgré une disette offensive persistante cette saison, aussi bien en club qu’en sélection. Buteur sur penalty face à l’Ouganda, Msuva, désormais à Al-Talaba, demeure l’une des principales armes offensives tanzaniennes avec un bilan de 25 réalisations en 101 apparitions. La majorité des internationaux tanzaniens évoluent toutefois dans le championnat local, encore peu exposé au très haut niveau continental.

Infos sur l'équipe de Tunisie

Côté tunisien, l’effectif a également été marqué par plusieurs absences de poids. Le cadre du milieu de terrain Laïdouni, sociétaire d’Al-Wakrah et comptant 59 sélections, est forfait pour la compétition, tandis que d’autres éléments ont fait les frais des choix du sélectionneur. Jebali, actuellement à Gamba Osaka, Ltaief du Sparta Rotterdam et Ben Larbi évoluant à Sharjah n’ont pas été retenus malgré leur expérience internationale. Appelé initialement, le milieu Ben Romdhane, joueur d’Al Ahly et international à 57 reprises, a dû déclarer forfait après une blessure contractée lors du dernier match. La Tunisie peut néanmoins s’appuyer sur la présence de ses défenseurs titulaires Ali Abdi, qui évolue à Nice avec 42 sélections, et Talbi, joueur de Lorient fort de 60 capes. Au milieu, l’expérience reste un atout majeur avec Skhiri, désormais à l’Eintracht Francfort et international à 77 reprises, ainsi que Sassi, pilier du secteur avec 100 sélections. En attaque, Achouri, joueur du FC Copenhague, s’est illustré face à l’Ouganda en inscrivant un doublé décisif, portant son total à quatre buts en 27 sélections.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

TAN Derniers matches TUN 0 1 Nul 1 Tanzanie 1 - 1 Tunisie

Tunisie 1 - 0 Tanzanie 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Classement