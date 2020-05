Tammy Abraham préoccupé par la transmission du coronavirus à sa famille

L'attaquant de Chelsea a peur d'être infecté par le coronavirus et de contaminer à son tour ses proches.

Les joueurs doivent être testés pour le coronavirus au moins deux fois par semaine en après la reprise des entraînements prévue mardi prochain. Et Tammy Abraham est inquiet.

"Mon père a de l'asthme ... si je devais retourner en Premier League et, Dieu m'en garde, j'attrapais cette maladie et je la ramenais à la maison, ce serait la pire chose possible".

"La dernière chose dont j'ai besoin est d'attraper le virus moi-même ou d'être en contact avec quiconque avec le virus", a ajouté Abraham.

La date de reprise de la Premier League reste floue. Des discussions sont en cours entre les responsables de la ligue, les experts médicaux et les 20 clubs.