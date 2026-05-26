Takehiro Tomiyasu a disputé son dernier match sous les couleurs de l’Ajax, comme le laisse entendre un message d’adieu qu’il a publié sur Instagram.

Si le club n’a pas encore communiqué sur l’expiration du contrat du défenseur, ce dernier s’est exprimé de manière inattendue mercredi matin.

Dans son message, il remercie les supporters et reconnaît une saison décevante : « Bien sûr, ce n’était pas la saison que nous espérions et personne n’est satisfait de la place où nous avons terminé. »

Le latéral droit de 27 ans, arrivé à Amsterdam après une longue rééducation, reconnaît n’avoir pas réussi à apporter tout ce qu’il espérait au club. « Je voulais donner beaucoup plus et je devais montrer davantage, mais malheureusement, ça ne s’est pas bien passé. »

Malgré ces déconvenues, le défenseur de 27 ans a atteint son objectif personnel : il participera à la Coupe du monde avec le Japon cet été. Fort de ses 42 sélections, il reste optimiste pour l’avenir du club : « Ce club compte énormément de joueurs talentueux formés par l’Ajax et je suis convaincu que l’Ajax retrouvera la place qui lui revient. »

« Merci et bonne chance aux joueurs et au staff. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Enfin, merci aux supporters. Je n’oublierai jamais votre accueil chaleureux et votre soutien. Encore merci et j’espère qu’on se reverra quelque part à l’avenir ! Tomi. »

Au total, il n’aura disputé que 236 minutes sous le maillot ajacide, réparties sur neuf matchs officiels.