Tactique, onze de départ, les dernières infos sur la compo de l'OM contre Monaco

Tactiques, joueurs titulaires, joueurs remplaçants : retrouvez toutes les infos sur les compositions des équipes pour le match Monaco-Marseille.

Pour son dernier match avant l'arrêt de la Ligue 1 en raison de la Coupe du monde au Qatar, l'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche 13 novembre 2022 à Monaco (coup d'envoi à 20h45) en clôture de la 15e journée du championnat de France.

OM : Sans Bailly ni Gerson mais avec Gueye

Pour cette rencontre, Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM sera privé de deux joueurs : le défenseur ivoirien Eric Bailly, touché à la cuisse et le milieu de terrain brésilien Gerson, qui ne fait plus partie des plans de l'entraîneur phocéen et qui est en instance de départ vers Flamengo, son ancien club.

En revanche, le Sénégalais Pape Gueye a réintégré le groupe et devrait pendre place sur le banc alors que son compatriote Bamba Dieng pourrait débuter.

L'attaque marseillaise pourrait ainsi être composée du trio Harit, Sanchez, Dieng ou du trio Harit, Sanchez, Payet.

En défense, Tudor devrait aligner une défense à trois avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Gardien n°1, Pau Lopez prendra place dans les buts.

Les couloirs devraient être animés comme toujours par Nuno Tavres à gauche et par Jonathan Clauss à droite.

Au milieu de terrain, Guendouzi et Veretout devraient être associés à la récupération.

Dans les rangs monégasques, Philippe Clement devrait jouer 4-4-2. Ben Yedder sera associé en attaque à Volland ou à Embolo.

Les équipes probables pour Monaco-Marseille

Le XI de départ probable de l'AS Monaco : Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile ou Maripan, Caio Henrique – Diatta, Camara, Fofana, Golovin – Volland ou Embolo, Ben Yedder.

Les remplaçants de l'AS Monaco (à choisir parmi) : Didillon (G.), Liénard (G.), Sarr, Aguilar, Maripan ou Badiashile, Jakobs, Minamino, Gelson, Matazo, Jean Lucas, Akliouche, Embolo ou Volland, Boadu.

Le XI de départ de l'Olympique de Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi – Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares – Harit, Sanchez ou Dieng, Payet ou Sanchez.

Les remplaçants de l'Olympique de Marseille (à choisir parmi) : Blanco (G.), Ngapandouetnbu (G ;), Kolasinac, Touré, Kaboré, Rongier, Gueye, Ünder, Suarez, Payet ou Dieng.

Les Marseillais suspendus au prochain avertissement : Leonardo Balerdi et Amine Harit.