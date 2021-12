Les tacles de Pallois, Zac Efron, le rap allemand : l'interview cash de Volland

Depuis 2020, Kevin Volland évolue à Monaco et forme un redoutable duo offensif avec Wissam Ben Yedder. L'attaquant allemand est également très offensif en interview comme ont pu le constater nos confrères de So Foot. Morceaux choisis.

Sur son transfert avorté au Bayern

« Le seul truc qui m'a manqué en Bundesliga, c'est de gagner un titre. Mais pour ça j'aurais dû aller au Bayern (Niko Kovac le voulait en remplaçant de Lewandowski, n.d.l.r.). […] Je suis très attaché à Munich 1860 (son club formateur, n.d.l.r.), à qui je dois énormément. Et pour les supporters, c'est un no go absolu. »

Sur les différences entre la Bundesliga et la Ligue 1

« En Allemagne, le niveau global est un peu plus élevé, ça joue plus proprement, tandis qu'en France, il faut s'adapter aux défenses à cinq et aux longs ballons. En revanche, ici, les joueurs sont plus rapides et plus costauds. En Bundesliga, j'étais l'un des joueurs les plus athlétiques du championnat, mais là… (il baisse sa chaussette) J'ai encore les crampons de Nicolas Pallois tatoués sur la cheville… Et pourtant on a affronté Nantes au début du mois. »

Sur sa ressemblance avec Zac Efron, célèbre acteur américain

« J'ai effectivement lu ça quelque part, la théorie selon laquelle lui et moi sommes des sosies. Peut-être à cause du regard ? Pourtant, quand je me regarde tous les jours dans le miroir, ce n'est absolument pas Zac Efron que je vois. »

Sur le rap allemand

« Avec mon accent bavarois qui fait rrrr-rrrr-rrrr (il roule les « R »), ça donne un résultat de merde quand je tente de rapper. J'adore le rap allemand, surtout le son old school, c'est ce que j'écoute avant un match ou bien à la maison, mais seulement après avoir couché mes enfants. La nouvelle vague, j'ai un peu plus de mal, j'ai l'impression qu'ils rappent tous la même chose et je crois que l'on peut faire un parallèle similaire avec la scène française. Mes références, ce sont Sido, Fler et surtout, Bushido. Ce mec a une voix unique, on le reconnaît du premier coup. Je ne sais pas avec qui le comparer ici, parce que je ne connais pas de rappeurs de chez vous, à part Booba. Qui a fait un featuring avec Bushido. »