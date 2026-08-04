Szoboszlai réagit au scandale du brassard : tout est clair

Le milieu de terrain de Liverpool Dominik Szoboszlai a affirmé qu'il avait réglé la situation avec ses coéquipiers Curtis Jones et Kostas Tsimikas, après la diffusion la semaine dernière d'une vidéo montrant le trio apparemment en train de se disputer au sujet du brassard de capitaine.

L'incident est survenu après la victoire 1-0 lors d'un match amical de préparation à la saison face à Wrexham, au Yankee Stadium de New York.

Après le coup de sifflet final, Jones et Szoboszlai, puis Tsimikas, se sont livrés à une altercation les uns avec les autres alors que l'équipe traversait la pelouse pour saluer les supporters.

Durant le match, Szoboszlai avait remis le brassard de capitaine à Tsimikas plutôt qu'à Jones au moment de son remplacement, et pendant la dispute, le latéral gauche grec a été filmé en train de le jeter au sol.

En revanche, lors de la défaite 4-2 face à Leeds dimanche dernier, Szoboszlai a remis le brassard de capitaine à Jones.

Le capitaine de la sélection hongroise a déclaré : « Ce n'était pas une querelle entre nous trois. Nous avons simplement discuté de quelque chose sur le terrain. Et ensuite, vous (les médias) l'avez amplifié. Mais la prochaine fois, nous pourrons régler cela dans le vestiaire. Personne n'était en colère contre l'autre. Tout est clair, et les choses vont bien. »

Avec l'absence du capitaine titulaire Virgil van Dijk lors de la tournée aux États-Unis et la blessure de Joe Gomez lors du premier match, Szoboszlai a porté le brassard durant la majeure partie du voyage.

Szoboszlai a également indiqué que le nouvel entraîneur Andoni Iraola n'avait pas encore évoqué le poste de vice-capitaine, celui-ci étant devenu vacant après le départ d'Andy Robertson vers Tottenham Hotspur.

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la BBC : « Non, il n'y a eu aucune discussion. De toute évidence, nous avons Virgil comme capitaine. Nous avons Alisson. Nous avons Joe Gomez. Il n'y a donc eu absolument aucune discussion. Il est clair qu'Alisson n'est pas là et que Joe est blessé. Ce fut un grand moment de fierté, et attendons de voir. Cela ne dépend pas de moi. Ce n'est pas encore tranché. »

Le Hongrois a poursuivi : « Si l'on te propose le poste de vice-capitaine à Liverpool, tu l'acceptes. Ce serait un moment de fierté pour moi. Mais je respecte tout le monde, donc dans tous les cas, quel que soit celui qui occupera ce poste, nous le suivrons. »

S'exprimant devant les médias à Chicago peu avant le retour de Liverpool au Royaume-Uni, Szoboszlai a affirmé qu'il « avait hâte » d'entamer la nouvelle saison.

Il a enchaîné : « J'ai le sentiment que nous sommes prêts à repartir de l'avant, et nous puiserons notre motivation dans la saison dernière, car elle n'a pas été la meilleure, nous n'avons pas atteint ce que nous voulions, alors nous allons réessayer. »

Et de conclure : Ce n'est pas mon rôle de vous dire qui nous devons recruter ou si nous devons recruter un joueur. Si les dirigeants et l'entraîneur décident de recruter un joueur, nous en serons heureux et nous l'accueillerons. Mais s'ils décident de ne pas recruter, il nous faudra accomplir quelque chose de spécial avec cette équipe.