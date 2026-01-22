Szoboszlai passe aux aveux sur son coup franc face à l'OM

Le milieu de terrain hongrois a expédié le ballon au ras du sol sous le mur, permettant à l'équipe d'Arne Slot de prendre l'avantage dans une rencontre qu'elle remportera finalement 3-0 au Stade Vélodrome.

Les géants de la Premier League ont dû attendre les arrêts de jeu de la première mi-temps pour prendre l'avantage. Ils pensaient obtenir un penalty suite à une main à l'entrée de la surface. Après consultation de la VAR, la distance à parcourir s'est avérée être de 18 yards, et non de 12.

Cela n'a pas perturbé Szoboszlai, qui a remarqué l'absence de boudin de porte derrière le mur marseillais. Tentant le coup de génie, Liverpool s'étant préparé à cette éventualité, il a été tenté de jouer l'astucieux.

Szoboszlai a expliqué à TNT Sports pourquoi il avait choisi de passer sous le mur plutôt que par-dessus ou le contourner : « Oui, j’avais bien préparé mon coup franc. On m’avait dit que si personne n’était au sol, j’aurais peut-être une chance de tirer sous le mur. Comme personne n’était au sol, j’ai tenté le coup et ça a marché. »

L’entraîneur des Reds, Arne Slot, a révélé à LFCTV que l’entraîneur des gardiens, Xavi Valero, était à l’origine de la stratégie du coup franc. Liverpool s’est félicité qu’une énorme réclamation de penalty n’ait pas perturbé son jeu. Il a déclaré : « C’était une action de Dom, et Xavi a fait un excellent travail également. Cependant, je pense que ce n’est pas Dom qui aurait dû tirer ce ballon. Ça aurait dû être Mo [Salah], car il y avait penalty.

« Cette saison, nous avons été tellement souvent lésés par les décisions arbitrales, et encore ce soir. J’ai aussi répété à maintes reprises que nous ne devions pas dépendre de ces mauvaises décisions et que nous devions quand même être capables de gagner le match. »

« C'est vraiment positif et je suis absolument certain que ça ne peut pas continuer comme ça avec toutes ces décisions qui nous sont défavorables. Les choses finiront par rentrer dans l'ordre. En attendant, nous devons nous assurer de jouer de la meilleure façon possible, et c'est ce que nous avons fait ce soir. »