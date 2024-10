Szczesny dévoile un cadeau ridicule de Messi

FC Barcelone vs FC Séville

Szczesny est satisfait de son bilan face à Lionel Messi, le nouveau venu du FC Barcelone n'ayant reçu que « trois bières » de la part de l'Argentin.

En 2020, Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, est entré dans l'histoire en inscrivant son 644e but pour le Barça, soit le plus grand nombre de buts jamais marqués pour un seul club. En reconnaissance de cet exploit, le plus grand joueur de tous les temps s'est associé à Budweiser pour envoyer des bouteilles de bière aux 160 gardiens contre lesquels il avait marqué.

Szczesny - qui est maintenant au Barça après être sorti de sa retraite pour remplacer Marc-André ter Stegen, blessé - était sur la liste de diffusion de Messi, mais a déclaré à Mundo Deportivo avoir reçu son cadeau spécial : « Je pense que Leo n'a marqué que trois buts [contre moi]. Je m'en souviens parce qu'il ne m'a envoyé que trois bières ! Il y a probablement d'autres joueurs qui ont marqué plus contre moi, mais c'était le seul contre qui j'avais vraiment peur de jouer. Parce qu'il était si bon. »

L'article continue ci-dessous

Messi a affronté Szczesny à sept reprises au fil des ans, le premier de ses buts contre le gardien polonais remontant à un doublé contre la Roma lors d'un match de Ligue des champions 2015. Il a également marqué lorsque le Barça a affronté la Juventus dans une compétition continentale d'élite en 2020.

Si Messi a apprécié ses rencontres avec Szczesny, le joueur de 34 ans considère que son meilleur arrêt a eu lieu contre le Sud-Américain - avec un penalty repoussé lors de la Coupe du monde 2022, alors que l'Argentine remportait une couronne mondiale. Szczesny a ajouté : « L'arrêt le plus satisfaisant a été le penalty de Messi lors de la Coupe du monde au Qatar. Le stade et le rival ont rendu ce moment très spécial pour moi. »