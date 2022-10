Sergio Ramos a pris plusieurs matches de suspension pour avoir insulté l'arbitre de Reims-PSG.

Peu avant de signaler le repos, l'arbitre du match entre Reims et Paris avait produit un carton rouge dont la cause ne semblait pas très nettes.

Certaines rumeurs ont évoqué une insulte qu'aurait prononcé le rugueur andalou cadre envers monsieur Pierre Gaillouste.

La réalité serait en fait bien différente. RMC a en effet pu consulter le rapport de l'arbitre de la rencontre.

Et selon les indiscrétions de la radio, aucune référence à une quelconque injure n'y apparait.

Sergio Ramos aurait donc été sanctionné pour contestation et non pour injures. L'ancien Madrilène risquait tout de même “entre 2 et 7 matchs” de suspension pour son attitude, il a finalement pris 3 matches.