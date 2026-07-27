Surprises de taille : la composition probable du Real Madrid après l'arrivée de Diomandé

Le Real Madrid se prépare à aborder la nouvelle saison avec un effectif truffé de stars, après des mouvements ambitieux sur le marché des transferts estival, dont le dernier en date est le rapprochement du club en vue de l'annonce officielle de la signature de l'Ivoirien Yan Diomandé, dans une opération qui devrait apporter davantage de puissance et de vitesse à la ligne offensive de la Maison Blanche.

Selon un rapport du journal « Mundo Deportivo », l'arrivée de Diomandé au Real Madrid pourrait pousser l'entraîneur José Mourinho à s'appuyer sur un onze de départ réservant de grandes surprises, dans un contexte de concurrence féroce entre un nombre considérable de stars à différents postes.

Dans les buts, Thibaut Courtois semble être le candidat le plus sérieux pour protéger la cage de l'équipe, tandis qu'Andriy Lunin sera la première doublure du gardien belge.

Quant à la ligne défensive, elle pourrait être composée de la nouvelle recrue Marc Cucurella sur le côté gauche, aux côtés d'Antonio Rüdiger et d'Éder Militão dans l'axe de la défense, tandis que Denzel Dumfries occuperait le poste d'arrière droit.

Ce onze réserve une surprise notable, puisqu'Ibrahima Konaté, récemment arrivé au Real Madrid, pourrait se retrouver hors du onze de départ malgré le montant de l'opération et la grande expérience qu'il possède, Mourinho préférant s'appuyer sur Rüdiger et Militão dans l'axe de la défense.

Au milieu de terrain, Mourinho pourrait s'appuyer sur le duo Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à la récupération, avec devant eux Jude Bellingham au poste de meneur de jeu, tandis que le journal a prévu que Bernardo Silva prenne place sur le banc des remplaçants, au moins en début de saison, malgré son statut élevé et sa longue expérience.

En attaque, Vinicius Junior conserverait sa place sur l'aile gauche, tandis que Diomandé occuperait le côté droit, et Kylian Mbappé prendrait la tête de la ligne offensive.

Avec ce scénario, plusieurs stars pourraient se retrouver hors du onze de départ, à commencer par Trent Alexander-Arnold, qui était considéré comme l'un des éléments les plus en vue du nouveau projet, aux côtés de Rodrygo, dont l'avenir avec l'équipe reste incertain.

Bernardo Silva et Konaté pourraient également se retrouver face à une forte concurrence pour décrocher une place de titulaire, à un moment où Mourinho semble prêt à prendre des décisions audacieuses afin d'imposer un équilibre à son onze.

Le onze de départ du Real Madrid, selon la vision de « Mundo Deportivo », devrait être le suivant :

Gardien de but : Thibaut Courtois.

Défense : Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Denzel Dumfries.

Milieu de terrain : Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Attaque : Vinicius Junior, Yan Diomandé, Kylian Mbappé.

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