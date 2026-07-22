Surprise... Un quatuor du Barça s'oppose au transfert de Julian Alvarez

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, une surprise concernant le transfert potentiel de l'Argentin Julian Alvarez, star de l'Atlético Madrid, vers le Barça, lors de l'actuel mercato estival.

Dimanche dernier au soir, Julian Alvarez a affronté plusieurs de ses coéquipiers de l'Atlético Madrid en finale de la Coupe du monde 2026. « L'Araignée » a également joué contre certains des joueurs qu'il pourrait rejoindre au Barça si son transfert venait à se concrétiser, ce qui reste encore incertain.

En effet, malgré sa volonté affichée publiquement de quitter l'Atlético pour rejoindre son club de cœur, le Barça, son club continue de bloquer son départ. L'Atlético Madrid maintient fermement sa position, assurant à tous qu'il ne vendra pas son attaquant, et surtout pas au Barça.

Le 17 juillet, le directeur général Miguel Ángel Gil Marín a confirmé cette position de manière catégorique.

Et du côté du Barça, certains ne verraient pas d'un mauvais œil que les choses restent en l'état. C'est ce qu'a rapporté le journal catalan « El Nacional » ce mercredi. Le journal a révélé que plusieurs joueurs du Barça ne sont pas enthousiastes à l'idée de recruter Julian Alvarez.

Cela contraste fortement avec les informations publiées par le journal espagnol « Sport » fin juin dernier, qui affirmait que les joueurs du Barça avaient été agréablement surpris par l'apparition médiatique du joueur argentin, le considérant comme un renfort de valeur pour l'équipe.

Mais « El Nacional » présente un point de vue différent, affirmant qu'il n'existe pas de consensus sur son arrivée. Plus précisément, quatre joueurs du Barça sembleraient peu enthousiastes à l'idée de le recruter.

Il y a Ferran Torres, qui estime être tout à fait capable d'être un joueur titulaire.

Torres se sent blessé dans son orgueil et envisage sérieusement de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Il y a aussi Gavi et Pedri, dont le journal affirme qu'ils ne sont pas non plus enthousiastes. Proches de Ferran, avec qui ils entretiennent une bonne relation, ils ne verraient pas d'un bon œil le recrutement de « L'Araignée ». Enfin, le nom de Raphinha est également cité. Le Brésilien estime que le club, après avoir déjà recruté Anthony Gordon et Karim Adeyemi, n'a pas besoin de dépenser 150 millions d'euros pour Julian Alvarez.

C'est également l'avis de certains membres de la direction sportive. Selon le journal catalan, Deco, le directeur sportif, et Hansi Flick, l'entraîneur, estiment que le prix du joueur est exagéré et qu'il vaudrait mieux investir dans un joueur moins coûteux. Ce n'est pas l'avis de Joan Laporta, le président du Barça, qui a fait de Julian Alvarez sa priorité.