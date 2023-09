Surprise! Un départ inattendu au PSG avant la fin du mercato

A quelques heures de la fin du mercato estival, le PSG aurait trouvé un accord pour le transfert définitif de cette pépite vers l’Angleterre.

Jeudi, le PSG a enregistré l’arrivée d’un renfort offensif de taille en l’occurrence Bradley Barcola. Le jeune international espoir français de 20 s’est engagé jusqu’en juin 208 avec le champion de France. Son transfert constitue sans doute la dernière opération effectuée par le PSG en termes d’arrivée cet été. Aux dernières nouvelles, Randal Kolo Muani attendu à la Porte d’Auteuil n’arrivera finalement pas. Mais la direction parisienne s’active pour boucler quelques départs avant minuit afin d’équilibrer son budget. Marco Verratti, le milieu de terrain italien devrait signer à Al-Hilal. Mais un départ inattendu est également d’actualité dans ces dernières heures du mercato. Celui du jeune défenseur Thimotée Pembele.

Pembélé va signer en Angleterre

A en croire nos confrères de l’Equipe, le Paris-Saint Germain aurait trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert définitif du jeune talentueux défenseur Timothée Pembélé. En effet, ce vendredi, Paris et le club de Championship auraient trouvé un accord pour le départ de Pembele. La saison dernière, l’ancien bordelais a fait 5 apparitions avec le club de la capitale notamment en Ligue des champions contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Les arrivées cet été de Lucas Hernandez et de Skriniar en défense n'arrangent pas le joueur de 20 ans qui doit prendre la direction de l’Angleterre. Auteur de 37 matchs en Ligue 1, Pembele devrait poursuivre sa progression avec Sunderland. Son sens d’anticipation, son jeu aérien et sa polyvalence font de lui un joueur d’avenir.