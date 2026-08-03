Un rapport espagnol a dévoilé une surprise retentissante concernant le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur du RB Leipzig, vers le Real Madrid, en indiquant qu'un appel de la star brésilienne Vinicius Junior fut l'un des facteurs ayant contribué à entraîner le jeune joueur dans un réseau complexe de conflits entre ses agences de représentation.

Selon un long rapport du quotidien Marca, Diomandé a reçu, il y a quelque temps, un appel de Vinicius Junior pour le convaincre de rejoindre la société de management "Roc Nation", avant d'être reçu par ses principaux propriétaires aux États-Unis, ce qui l'a finalement conduit à s'engager avec la société devenue son agence actuelle.

Mais l'entrée de "Roc Nation" dans la représentation de Diomandé a ouvert la voie à une crise juridique complexe, après que la société "Maxidel Management", l'ancienne agence du joueur, a intenté une action en justice contre l'agence actuelle, dans un litige portant sur les droits de représentation du joueur et la commission de son transfert depuis Leipzig.

Le différend est parvenu jusqu'à la Fédération internationale de football, la FIFA, ce qui a jusqu'à présent bloqué la finalisation du transfert de Diomandé vers le Real Madrid, d'autant que "Maxidel" affirme détenir les droits du joueur jusqu'à son départ du club allemand.

Cette crise place le Real Madrid face à des choix difficiles, le club pouvant être contraint de négocier séparément avec "Maxidel", ou d'attendre un accord entre les deux agences, ou encore de guetter la position de la FIFA et d'autoriser une inscription provisoire du joueur en attendant le règlement du litige juridique.

Les complications du transfert s'accentuent en raison de l'existence d'autres litiges concernant les droits de Diomandé, son ancien agent Diez Bamba menant un différend avec la société "Blue Crow", qui a joué un rôle central dans la carrière du joueur et son transfert à Leganés.

La société "Rainbow" réclame quant à elle les droits d'exploitation de l'image du joueur et mène des litiges juridiques à la fois avec "Maxidel" et "Roc Nation", faisant que les droits contractuels et commerciaux de Diomandé se retrouvent entourés d'une série d'actions en justice croisées.

Les racines de la crise remontent aux premières années de la carrière du joueur, après qu'il s'est distingué en Côte d'Ivoire, puis a rejoint l'académie "Blue Crow" à Dubaï, et de là l'académie "DME" aux États-Unis, où plusieurs grands clubs européens ont commencé à le suivre.

Durant cette période, différentes parties ont tenté d'influer sur l'avenir du joueur, avant que "Blue Crow" n'intervienne et ne pousse en faveur de son transfert à Leganés, dont elle était propriétaire, entamant ensuite son ascension dans le football espagnol.

Après son apparition avec l'équipe première de Leganés en Liga face au Real Madrid, le talent de Diomandé a explosé et il a attiré l'intérêt de 41 clubs, avant de rejoindre Leipzig pour 20 millions d'euros, "Blue Crow" conservant un pourcentage sur tout transfert futur du joueur.

En Allemagne, Diomandé s'est mué en l'un des talents montants les plus en vue et a reçu le prix du meilleur jeune joueur du championnat allemand, avant que ne s'intensifient les désaccords sur la partie détenant les droits de sa représentation.

Alors que Max Gradel, propriétaire de "Maxidel", a annoncé que le joueur avait renouvelé son engagement avec son agence, Diez Bamba l'a démenti, avant que "Roc Nation" n'entre en scène et ne parvienne à obtenir la signature du joueur.

Aujourd'hui, le Real Madrid se retrouve au cœur de cette bataille juridique, parallèlement à la poursuite des négociations avec Leipzig sur la valeur financière du transfert, le club allemand réclamant plus de 100 millions d'euros pour le conclure.

Le Real Madrid a besoin de régler tous les dossiers liés aux droits de Diomandé, d'autant que le club obtient habituellement un pourcentage important des droits d'exploitation des images de ses joueurs, ce qui rend tout litige portant sur les droits à l'image ou sur la représentation extrêmement important pour la direction du club.

Malgré ces complications, "Marca" indique que les conflits entre les agences pourraient être plus complexes que la question de l'inscription du joueur elle-même, la FIFA n'ayant pas compétence pour trancher les litiges relatifs aux commissions des agents, et il est attendu que l'inscription de Diomandé avec le Real Madrid ne soit pas entravée dès lors que le club espagnol et Leipzig auront trouvé un accord définitif sur le transfert.

Pour l'heure, Diomandé continue de se tenir à l'écart de l'activité de Leipzig durant la période de préparation de la nouvelle saison, dans l'attente d'un règlement de son avenir, tandis que le Real Madrid tente de finaliser un transfert qui s'est mué, de manière surprenante, de négociations avec un club allemand en un conflit juridique enchevêtré entre plusieurs agences, dont l'un des chapitres fut un appel inattendu de Vinicius Junior au talent ivoirien.

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