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Surprise : Tuchel a privé Chelsea de Cristiano Ronaldo

Mercato
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C. Ronaldo
T. Tuchel
Arabie saoudite
Angleterre

Todd Boehly, l'ancien propriétaire de Chelsea, a tenté de recruter la star portugaise Cristiano Ronaldo lors de son second passage à Manchester United, avant son transfert à Al-Nassr en Arabie saoudite.

Le site « The Athletic » a rapporté que Boehly avait alors rencontré l'agent de joueurs Jorge Mendes au Portugal, et qu'il était sorti de cet entretien très intéressé par la possibilité de recruter Ronaldo.

À cette époque, Ronaldo n'était pas satisfait durant son second passage à Manchester United, mais Thomas Tuchel, alors entraîneur de Chelsea, a exprimé à plusieurs reprises sa vive opposition à toute opération visant à s'attacher les services de l'attaquant portugais.

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Les tensions avec Tuchel se sont accrues après que Boehly n'a pas réussi à recruter Matthijs de Ligt, Raphinha, Frenkie de Jong ni Presnel Kimpembe.

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Il y avait un plus grand accord concernant Raheem Sterling, dont Boehly a personnellement mené les négociations pour le recruter en provenance de Manchester City, lors d'une opération d'un montant de 47,5 millions de livres sterling.

Lors d'une prise de parole à l'occasion d'un événement en février dernier, Boehly a reconnu que sa stratégie de recrutement n'était pas suffisamment scientifique.

Il a déclaré : « Je me suis retrouvé coincé au poste de directeur sportif par intérim durant l'été, sans savoir ce qui fait un bon footballeur. Mais je savais que si Manchester City voulait Marc Cucurella, alors je le voulais aussi. Les choses étaient aussi simples que cela. »

Todd Boehly a quitté le poste de directeur sportif par intérim de Chelsea en janvier 2023.

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