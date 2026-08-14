Surprise : Ronaldo célèbre son mariage avec Georgina en l'absence de sa mère

La star portugaise Cristiano Ronaldo a célébré son mariage avec Georgina Rodríguez lors d'une cérémonie civile des plus intimes, organisée à l'intérieur de leur nouveau palais luxueux près de Lisbonne, en présence de 4 témoins seulement et de leurs enfants, tandis que la mère du capitaine d'Al-Nassr et ses frères et sœurs étaient absents.

La cérémonie de mariage s'est déroulée à 13h30 le mardi 11 août, à l'intérieur de la maison de Ronaldo, d'une valeur d'environ 30 millions de livres sterling, dans le quartier huppé de Quinta da Marinha, dans la ville portugaise de Cascais.

L'enregistrement du mariage a été assuré par la fonctionnaire Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, qui a fait le déplacement depuis la ville de Porto, au nord du Portugal, jusqu'à Cascais pour accomplir les démarches officielles.

4 témoins seulement à la cérémonie de Ronaldo et Georgina

Selon le journal britannique « The Sun », la cérémonie de mariage a été suivie par 4 personnes seulement : la sœur de Georgina, Ivana, l'ami proche de Ronaldo depuis des années Miguel Paixão, ainsi qu'un couple espagnol, José Rodríguez Sangil et son épouse Mónica González Martínez.

D'après ce qu'a rapporté la presse portugaise, José Rodríguez Sangil travaille dans le domaine de la joaillerie.

En revanche, la mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, ainsi que ses trois frères et sœurs Hugo, Elma et Katia étaient absents de la cérémonie, la liste des présents de la famille de la star portugaise se limitant à ses enfants : Cristiano Jr, les jumeaux Eva Maria et Mateo, Alana et Bella.

Malgré son absence de la cérémonie de mariage, Dolores a tenu à afficher son soutien au mariage de son fils, en plaçant un symbole de cœur sur sa publication sur « Instagram » après l'annonce par ce dernier de la conclusion du mariage.

Un mariage après 10 ans

Le mariage est intervenu après environ une décennie de relation entre Ronaldo et Georgina, et exactement un an après le jour où ils avaient annoncé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux.

Les représentants de Ronaldo avaient confirmé auparavant que le joueur et Georgina s'étaient mariés le 11 août lors d'une cérémonie familiale, après que le couple eut publié des photos sur leurs comptes en portant leurs alliances de mariage.

L'annonce officielle est intervenue quelques jours après des spéculations laissant entendre que la cérémonie de mariage se tiendrait à la cathédrale de Funchal, sur l'île de Madère, ville natale de Ronaldo, mais ces informations se sont révélées inexactes.

L'acte de mariage dévoile un secret

Après un climat de discrétion autour des détails de la cérémonie et de son lieu, le journal portugais « Jornal de Notícias » a publié une copie de l'acte de mariage, qui a révélé que la cérémonie s'était tenue à l'intérieur du palais de Ronaldo récemment construit dans le quartier luxueux de Quinta da Marinha.

L'acte a également confirmé que Ronaldo et Georgina ont choisi de garder leurs biens séparés, par le biais d'un contrat de mariage qu'ils ont signé le 10 août, soit un seul jour avant la cérémonie de mariage, chez un notaire à Lisbonne.

Les deux noms n'ont pas changé après le mariage

L'acte de mariage comportait le nom complet de Ronaldo, âgé de 41 ans, son lieu de naissance et les données de ses parents, dont son père défunt José Dinis.

L'acte comportait également les données de Georgina, âgée de 32 ans, née dans la capitale argentine Buenos Aires, et dont le nom complet est Georgina Luisa Rodríguez Hernández.

Fait notable, le couple conservera son nom tel quel après le mariage, sans que Georgina n'adopte le nom de famille de Ronaldo, une démarche qui diffère de l'usage courant en Grande-Bretagne, selon lequel les femmes ont tendance à porter le nom de famille de leur époux après le mariage.

L'acte de mariage a été enregistré sous le numéro 1493 pour cette année, et il semble qu'il ait été inscrit au bureau de l'état civil de la ville de Porto, bien que la cérémonie de mariage elle-même se soit déroulée à Cascais.

Le retour en Arabie saoudite

Après la conclusion de la cérémonie de mariage au Portugal, Ronaldo et Georgina sont retournés en Arabie saoudite, où la star portugaise poursuit sa carrière avec Al-Nassr, pour lequel il joue depuis son transfert dans le championnat saoudien.