Des rapports de presse ont révélé le véritable secret derrière le rapprochement du Brésilien Malcom de Oliveira, l'ailier d'Al-Hilal, d'un départ lors du mercato estival en cours.

Plusieurs sources ont confirmé que Malcom est parvenu à un accord avec Al-Diriyah au sujet d'un transfert vers ce club pour une durée de trois saisons, et ce malgré les prestations remarquables qu'il a livrées sous le maillot du « Zaïm ».

À lire également : Malgré la colère et le démenti : quelques heures pour mettre fin à l'aventure de Malcom avec Al-Hilal

Selon les propos du journaliste Abdullah Al-Hanyan sur la radio « Al-Arabiya FM », le secret ou la raison principale derrière le départ de Malcom d'Al-Hilal est sa mauvaise relation avec les supporters d'Al-Hilal.

Al-Hanyan a affirmé que Malcom a beaucoup apporté au club, mais que la direction estime que sa période avec l'équipe est terminée et qu'il faut renouveler l'effectif avec de nouveaux éléments.

Al-Hilal devrait finaliser le transfert du Portugais Pedro Neto, l'ailier de Chelsea, lors du mercato estival en cours.