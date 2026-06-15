Surprise : le Real Madrid renfloue les caisses du FC Barcelone

Le Real Madrid s’apprête à verser jusqu’à 1,35 million d’euros à son rival historique, le FC Barcelone.

Ce montant est lié au défenseur Marc Cucurella, formé à La Masia, que le Real Madrid a officialisé sous contrat jusqu’en 2032.

Selon Mundo Deportivo, le latéral a passé six ans dans le centre de formation catalan, ce qui donne au Barça un droit de percevoir une partie de l’indemnité versée par le Real.

Conformément au « mécanisme de solidarité » de la FIFA, le Barça percevra 5 % du montant total du transfert, répartis au prorata des années de formation dispensées entre 12 et 23 ans.

Concrètement, le Barça percevra 0,25 % du montant du transfert pour chaque année de formation entre 12 et 15 ans, puis 0,5 % par an entre 16 et 23 ans.

Appliquant ces barèmes, le Barça percevra donc 1,35 M€ sur le transfert de Cucurella au Real.

Ce pourcentage représente 2,5 % du montant total du transfert, calculé sur la base d’un prix ferme de 55 millions d’euros.

Si les variables et primes prévues dans le contrat se concrétisent, ce montant pourrait encore augmenter.