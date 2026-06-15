Surprise : le Real Madrid recrute un ancien de « La Masia »

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée du latéral gauche international espagnol Marc Cucurella, recruté auprès de Chelsea pour un montant estimé à 60 millions d’euros.

Un retour fracassant en Liga pour le défenseur de 27 ans, qui quittelaPremier League pour renforcer le Real Madrid sous les ordres de José Mourinho. Le technicien portugais souhaite ainsi solidifier sa arrière tout en profitant du dynamisme offensif de l’ancien Barcelonais.

Le parcours d’un ancien de La Masia sous différentes couleurs

Né à Alella en 1998, il a commencé sa carrière à la prestigieuse académie La Masia du FC Barcelone, où il a gravi les échelons des équipes de jeunes avant d’effectuer quelques apparitions avec l’équipe première.

Le joueur catalan a ensuite quitté le club pour rejoindre Brighton, puis Chelsea, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches d’Europe grâce à son pressing haut et à sa contribution efficace aux phases offensives.

Son arrivée à Madrid intervient juste après sa participation à la victoire de l’Espagne à l’Euro 2024, performance qui a attiré l’attention des grands clubs.

Selon Sky Sport, le joueur aurait accepté un contrat à long terme (jusqu’en 2032) avec le club madrilène. Il passera la visite médicale et son transfert sera officialisé après la fin de la participation de l’Espagne à la Coupe du monde.

Que représente Cocorela pour le Real Madrid ?

Ce bail longue durée offre au club madrilène une grande flexibilité sur le flanc gauche, d’autant que l’avenir de certains joueurs actuels reste incertain.

Réputé pour son « esprit combatif » et sa polyvalence sur le flanc gauche, le joueur répond parfaitement à la quête d’équilibre et de discipline tactique de José Mourinho.

Avec cette recrue, le Real Madrid poursuit la construction d’un effectif compétitif et solide pour la saison à venir, après plusieurs autres arrivées qui traduisent son ambition de retrouver sa domination nationale et européenne.