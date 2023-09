Surprise ! Le PSG résilie le contrat de deux indésirables

N’ayant pas trouvé de preneurs pour deux de ses indésirables, le PSG se sépare de ceux-ci, qui sont libres de signer dans un club de leur choix.

Si le Paris Saint-Germain a réussi à trouver des portes de sorties à certains des joueurs qui n’entrent plus dans les plans futurs du club francilien, cela n’a pas été le cas pour d’autres. En effet, pour alléger sa masse salariale et avoir un effectif plus restreint, le club champion de France annonce officiellement la résiliation du contrat avec deux de ses joueurs.

Moutanabi Bodiang et Kenny Nagera libérés par le PSG

Respectivement joueurs de l’équipe B du Paris Saint-Germain, l’arrière droit franco-sénégalais, Moutanabi Bodiang, et l’attaquant français, Kenny Nagera, quittent la formation francilienne. Les deux titis devront trouver une autre corde à leur arc pour faire preuve de leurs performances respectives.

Dans un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux et son site internet, ce mardi 5 septembre 2023, le Paris Saint-Germain annonce la résiliation des liens avec ses deux jeunes. « Le défenseur Moutanabi Bodiang et l’attaquant Kenny Nagera ont résilié leur contrat avec le Paris Saint-Germain (...) Le Club remercie les deux joueurs et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », communique le club francilien.

En quête de temps de jeu la saison écoulée, les deux jeunes joueurs ont été prêtés. Alors que Moutanabi Bodiang avait été prêté à Le Puy Foot 43 Auvergne en National, Kenny Nagera, quant à lui, est prêté à la réserve du FC Lorient. Désormais libres de tout contrat suite à cette résiliation de leur contrat avec la formation francilienne, le latéral droit de 20 ans et l’avant-centre de 21 ans chercheront un club pour une nouvelle aventure.

Pour rappel, Moutanabi Bodiang est arrivé au centre de formation du PSG en 2017 avant de passer chez les U17 et les U19 nationaux avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2021. De son côté, Kenny Nagera, qui a effectué ses premiers pas dans le football à l’Académie de football d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), a signé son premier contrat professionnel en juin 2020 avec le PSG. Le jeune attaquant a disputé son premier match de Ligue 1 en avril 2021, lors de la victoire des Parisiens face à Strasbourg.