Le FC Barcelone s'est renseigné sur la possibilité de recruter Rodri, milieu de terrain de Manchester City, également convoité par le Real Madrid, lors du mercato estival en cours.

Rodri (30 ans) est entré dans le radar des grands clubs européens sur le marché des transferts, non seulement grâce à sa performance exceptionnelle lors de la Coupe du monde, où il a conduit l'équipe d'Espagne au sacre en incarnant le rôle de leader au milieu de terrain, mais aussi en raison du fait qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City et qu'il ne l'a toujours pas prolongé avec le club anglais.

Le joueur avait été inscrit parmi les promesses électorales du candidat à la présidence du Real Madrid Enrique Riquelme, avant de devenir une cible prioritaire pour le président Florentino Pérez afin de renforcer le milieu de terrain en réponse aux demandes populaires des supporters de la Maison Blanche. Le Real n'est toutefois pas le seul à chercher à le recruter.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté les déclarations du journaliste Oriol Domènech, lors de sa participation à l'émission « Tot Costa », qui a affirmé : « Le Barça a téléphoné pour tâter le terrain au sujet du recrutement de Rodri. »

Domènech a ajouté que la blessure de Frenkie de Jong a poussé le Barça à envisager le recrutement d'un milieu de terrain de haut niveau, ce qui fait de Rodri l'option idéale pour ce rôle.

Il a souligné que le joueur bénéficie d'une grande entente avec ses coéquipiers au Barça au sein de la sélection espagnole, et que le fait qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat pourrait permettre à Manchester City d'accepter de le vendre pour une somme raisonnable, bien qu'il soit l'un des joueurs de l'élite et lauréat du Ballon d'or 2024.