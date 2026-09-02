Des rapports de presse ont révélé que le FC Barcelone a reçu une offre pour recruter l'Allemand Nick Woltemade, l'attaquant de Newcastle United actuellement prêté à la Juventus, durant les derniers jours du mercato, mais qu'il l'a refusée en raison de sa détermination à s'attacher les services du Brésilien Gabriel Jesus d'Arsenal.

Le nom de Woltemade est apparu dans le cercle des intérêts du Barça à un moment où son avenir avec Newcastle n'était pas clair, mais la direction du club catalan a préféré poursuivre ses efforts pour recruter Jesus, qui a d'ailleurs signé hier mardi lors du dernier jour du mercato en Espagne.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Mundo Deportivo », l'opération visant à proposer l'attaquant allemand au Barça n'a progressé à aucune étape, au moment où le joueur commençait à chercher une nouvelle destination, après que son rôle avec Newcastle a diminué à la suite de son transfert au club anglais en provenance de Stuttgart pour 75 millions d'euros, à l'issue d'une saison remarquable qu'il avait réalisée en Allemagne.

Avec la baisse de son temps de jeu, le nom de Woltemade a commencé à apparaître sur le marché des transferts, suscitant l'intérêt du Borussia Dortmund et de l'Atlético Madrid, avant que la Juventus ne se manifeste avec force durant les derniers jours du mercato et parvienne à un accord pour obtenir ses services sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027.

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Jesus avait révélé qu'il avait appris l'intérêt du Barça pour le recruter une semaine avant la conclusion de l'accord, expliquant que les négociations s'étaient accélérées dans le plus grand secret.

Lorsque le nom de Woltemade a fait surface à la fin de la semaine dernière, l'attaquant brésilien avait déjà franchi des étapes avancées vers un transfert au Barça, et le nom de l'attaquant de Newcastle ne figurait pas parmi les premières options du club catalan.

Finalement, Woltemade a choisi de rejoindre Turin en quête d'un rôle plus important et d'une plus grande continuité, après ne pas avoir obtenu l'opportunité qu'il espérait avec Newcastle.

Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, compte sur les qualités physiques de l'attaquant allemand, sa capacité à jouer dos au but, ainsi que sa présence dans la surface de réparation, afin d'apporter un nouveau plus à la ligne offensive de l'équipe.

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