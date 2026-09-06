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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Surprise : l'ami de Yamal à l'origine de sa célèbre célébration 304

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L. Yamal
Espagne

Lamine Yamal, la star du Barça, a démarré la saison actuelle au plus haut niveau possible, confirmant qu'il a de nouveau retrouvé un grand niveau de jeu, ce qu'il n'avait pas pu montrer pleinement lors de la Coupe du monde 2026.

En dehors des terrains de football, Yamal s'entoure toujours des mêmes personnes : ses parents, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana ; sa nouvelle petite amie, Inès García ; son cousin, Mohamed Abd ; et son meilleur ami depuis l'enfance, Sohaib, qui a évoqué sa relation avec le joueur dans l'émission TardeAR.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de l'ami de Yamal, qui n'a pas hésité à révéler la vraie nature de la star du Barça, loin des projecteurs. 

Il a déclaré dans l'émission de Mediaset, présentée par la journaliste Ana Rosa Quintana : « Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous sommes ensemble. C'est comme mon frère. »

À un moment de l'entretien, Sohaib a révélé qu'il connaissait Lamine depuis leur enfance, leur amitié étant née dans l'un des parcs de Rocafonda.

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Il a poursuivi : « Depuis l'âge de six ans, il joue au football, et ce qu'il possédait était évident. Je lui ai dit que, s'il le voulait, il serait le meilleur joueur du monde, mais qu'il devait en avoir conscience. »

Par ailleurs, Sohaib a reconnu que le succès qu'obtient Lamine n'a absolument rien changé à sa personnalité ni à sa façon de se comporter. 

Le porteur du maillot numéro 10 du club catalan s'attache, chaque fois qu'il en a l'occasion, à célébrer ses buts en dessinant le nombre 304 en hommage à Rocafonda, car il représente les trois derniers chiffres du code postal du quartier.

Sohaib a révélé que l'idée de célébrer avec le nombre 304 était à l'origine une suggestion de sa part, et a déclaré : « C'était un match de Coupe du Roi au niveau des jeunes. Nous étions dans le quartier, et il voulait faire ses preuves. Je lui ai alors dit de faire le geste du 304, parce que nous disons toujours ce nombre. Le geste lui a plu et il l'a conservé depuis. »

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