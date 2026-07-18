Surprise : Guardiola met en péril l'avenir de Tuchel à la tête de l'Angleterre

Non seulement Tuchel a manqué la finale de la Coupe du monde, mais il a aussi quitté la pelouse face à l’Argentine sous une vague de critiques sans précédent, ses choix tactiques dans le money time ayant provoqué une vive polémique aussi bien en Angleterre qu’à l’étranger.

Selon plusieurs médias, une clause de son contrat lui permettrait d’être libéré en cas d’élimination prématurée, même si la Fédération anglaise réitère publiquement sa confiance.

Selon le journal « The Athletic », les choix tactiques de l’Allemand, qui ont « stupéfié » ses joueurs face à l’Argentine, pourraient activer une clause de sortie anticipée en cas d’élimination prématurée.

Avant la petite finale face à la France, programmée samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami, Tuchel a même exprimé son désintérêt pour cette rencontre : « Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, n’a envie de jouer ce match. »

Ces propos interviennent après la défaite douloureuse contre l’Argentine (2-1), dont les choix tactiques effectués en seconde période ont été pointés du doigt et présentés comme la principale raison de l’effondrement des espoirs anglais.

La presse britannique assure pourtant que Tuchel conserve le soutien total du directeur général de la Fédération anglaise, Mark Bollingham, et qu’il devrait rester en poste jusqu’à l’Euro 2028.

Les légendes du football anglais, parmi lesquelles Jamie Carragher, Wayne Rooney, Micah Richards, Gary Lineker, Joe Hart et Michael Owen, ont mené la charge médiatique, tandis que Jamie O’Hara réclamait carrément le limogeage du technicien allemand.

Chris Sutton a parlé de « catastrophe tactique », imputant directement au coach allemand le renversement de la rencontre en faveur de l’Argentine.

Selon le journal « The Telegraph », son choix défensif – Ezri Konsa, Dan Burn et Niko O’Reilly entrés pour préserver l’avantage (1-0) – a laissé plusieurs joueurs anglais perplexes.

La surprise n’a pas été seulement anglaise : selon The Independent, le staff argentin s’attendait lui aussi à voir Bukayo Saka et Noni Madueke, prêts à lancer des contres, et a été pris de court par leur absence.

Le journal ajoute : « L’équipe argentine s’était préparée, en deuxième mi-temps, à faire face à l’entrée en jeu de Saka et Madueke, mais lorsqu’elle a compris que Tuchel ne les ferait pas entrer, ses joueurs se sont projetés vers l’avant avec davantage d’assurance, ce qui a poussé Lionel Scaloni à faire entrer Lautaro Martínez à la place de Nicolás Tagliafico. »

Les statistiques ont encore attisé les critiques : entre le but d’Anthony Gordon (55^e) et la réalisation décisive de l’Argentine (92^e), l’Angleterre n’a détenu le ballon que 12 % du temps, et n’a réussi que trois passes.

Les critiques ont même franchi les frontières : l’Allemand Thomas Müller s’est dit « stupéfait par la manière dont l’Angleterre a géré son avantage ».

Lothar Matthäus a également critiqué le jeu de la sélection anglaise, affirmant : « Je ne comprends pas comment l’Angleterre a pu laisser l’Argentine envoyer autant de centres depuis des positions idéales. »

Malgré ces critiques, Tuchel conservera son poste à la tête de la sélection anglaise, comme il l’a confirmé après l’élimination : « J’ai un contrat qui court jusqu’au Championnat d’Europe à domicile, et je l’attends avec impatience. »

Pourtant, selon la même source, le technicien allemand était virtuellement sur le départ en cas de scénario différent.

Selon « The Athletic », le contrat de Tuchel incluait des clauses permettant aux deux parties de se séparer d’un commun accord en cas d’élimination avant les quarts de finale, qu’il s’agisse de la phase de groupes, des seizièmes ou des huitièmes.

Selon le média britannique, la qualification des Three Lions pour le dernier carré a neutralisé ces dispositions et permis au technicien de rester en poste.

Comme de coutume, la Fédération anglaise procédera à un débriefing post-compétition, et tous les indicateurs laissent penser que Tuchel conservera son poste.

Reste que la pression des supporters et des médias, particulièrement vive après l’élimination en demi-finale, a poussé nombre d’observateurs à réclamer son départ immédiat.

Dans le même temps, le nom de Pep Guardiola resurgit comme option prioritaire en cas de changement à la tête du staff, d’après le quotidien espagnol AS.

Selon The Athletic, la FA avait d’abord ciblé Guardiola avant d’opter pour Tuchel en octobre 2024, un accord verbal ayant même été trouvé avant que l’Espagnol ne prolonge avec Manchester City.

Le journal conclut en soulignant que le nom de Guardiola restera sur toutes les lèvres, et que tout nouveau faux pas de Tuchel, même lors du match pour la troisième place contre la France, raviverait immédiatement le débat sur son avenir à la tête de la sélection anglaise.