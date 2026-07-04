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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Surprise : Fozinia a réussi plus de dribbles que Ronaldo lors de la Coupe du monde !

C. Ronaldo
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É.-U.

La star portugaise n'a pas encore donné le meilleur d'elle-même

Une nouvelle statistique surprenante concernant la Coupe du monde 2026 a été révélée au sujet du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr.

Il s’agit du gardien Fozinha, qui a permis au Cap-Vert de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, lors de sa première participation, avant de s’incliner 2-3 en prolongation face à l’Argentine, tôt ce samedi matin.

C’est lors de la rencontre face à l’Argentine que le gardien a réussi sa première feinte de cette édition, en éliminant l’attaquant Lautaro Martínez en pleine première période.

Selon les données diffusées par la chaîne « Al-Arabiya », le gardien cap-verdien totalise désormais plus de dribbles dans la compétition que la star portugaise Cristiano Ronaldo, lequel n’en a réalisé aucun jusqu’à ce stade.

« El Don » a inscrit trois buts dans cette édition : un doublé face à l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée de la phase de groupes, puis un penalty transformé lors de la victoire 2-1 contre la Croatie en seizièmes de finale.

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