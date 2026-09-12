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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Surprise et choc dans la composition du Real Madrid face au Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Yan Diomandé
Espagne

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter son hôte, le Rayo Vallecano, ce samedi soir, lors de la cinquième journée de Liga, au stade Santiago-Bernabéu.

La composition du Real a réservé une surprise de taille, avec l'apparition de la nouvelle recrue ivoirienne Yan Diomandé, qui avait participé aux derniers matchs en tant que remplaçant.

Le choc est venu de la mise sur le banc du joueur turc Arda Güler, malgré ses récentes prestations remarquables avec le club madrilène.

La composition du Real Madrid est la suivante :

Gardien : Thibaut Courtois

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Défense : Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Milieu : Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Attaque : Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

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