Surprise et choc dans la composition du Real Madrid face au Rayo Vallecano

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la composition de son équipe pour affronter son hôte, le Rayo Vallecano, ce samedi soir, lors de la cinquième journée de Liga, au stade Santiago-Bernabéu.

La composition du Real a réservé une surprise de taille, avec l'apparition de la nouvelle recrue ivoirienne Yan Diomandé, qui avait participé aux derniers matchs en tant que remplaçant.

Le choc est venu de la mise sur le banc du joueur turc Arda Güler, malgré ses récentes prestations remarquables avec le club madrilène.

La composition du Real Madrid est la suivante :

Gardien : Thibaut Courtois

Défense : Dumfries – Carreras – Ibrahima Konaté – Antonio Rüdiger

Milieu : Fede Valverde – Jude Bellingham – Bernardo Silva

Attaque : Vinícius Júnior – Yan Diomandé – Kylian Mbappé

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