Des documents choquants ont révélé que Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), prévoyait de s'associer au projet de Super Ligue européenne.

Les informations concernant cette ligue composée de 20 équipes, proposée pour bouleverser radicalement le football de clubs, avaient circulé en avril 2021.

Cela aurait créé une nouvelle compétition réunissant 15 membres permanents — dont les cofondateurs le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético, l'Inter Milan, le Milan AC et la Juventus — ainsi que cinq équipes qualifiées.

Mais les réactions violentes et furieuses face à ces projets, émanant des équipes exclues, des instances dirigeantes du football et des supporters du monde entier, ont conduit à l'effondrement du projet de Super Ligue et à son annulation.

À l'époque, le président de la FIFA Infantino avait déclaré au congrès de l'Union européenne de football association que son organisation condamnait la nouvelle ligue proposée.

Il avait dit : « À la FIFA, nous ne pouvons que rejeter fermement la création d'une Super Ligue réservée à une catégorie particulière, qui représente une scission avec les institutions actuelles, avec les ligues, avec les fédérations, avec l'Union européenne de football association et avec la FIFA, et qui se situe en dehors du système. »

Mais selon le quotidien britannique « The Guardian », des dossiers choquants affirment désormais qu'il faisait partie intégrante de ce projet.

Le rapport affirme qu'une feuille de conditions — qui constitue généralement le préambule d'un contrat définitif et validé — datée d'octobre 2020, fait référence à la dénomination de la nouvelle ligue sous la marque commerciale de la FIFA.

The Guardian indique également que la FIFA était prête à marginaliser ses fédérations membres en imposant des projets de modification des périodes de matches internationaux, et qu'elle a contourné les fédérations concernant les propositions relatives à la Coupe du monde des clubs.

La Coupe du monde des clubs devait se tenir chaque année et être directement liée à la nouvelle Super Ligue.

Les documents accablants, selon le journal, indiquent que la FIFA y est désignée sous le nom de « WO1 » — un terme utilisé pour les officiers de haut rang dans l'armée britannique.

Le rapport précise que la note de conditions stipule que la Super Ligue est « ouverte à discuter de la dénomination de la compétition WO1 SL ».

Il est également indiqué que la FIFA « obtiendrait une part de propriété privilégiée dans la Super Ligue », lui garantissant la capacité de prendre des décisions concernant les changements de format et de calendrier, ainsi que la nomination d'un directeur exécutif et la répartition des fonds.

Lorsque le quotidien « The Sun » a contacté la Fédération internationale de football (FIFA) pour un commentaire, la fédération a envoyé des liens vers des articles publiés en 2021, dont les commentaires d'Infantino devant le congrès de l'Union européenne de football association (UEFA) et un communiqué signé par le président de la FIFA ainsi que par les présidents des six confédérations continentales, refusant de reconnaître toute compétition concurrente non affiliée.

Cette étrange révélation intervient une semaine après l'annonce des projets d'Infantino de vendre aux enchères publiques des parts de la Coupe du monde.

La réaction furieuse des confédérations continentales, des fédérations nationales de football et même de nombreuses personnes au sein de la FIFA a provoqué un recul rapide et embarrassant du président de la fédération suisse, qui s'accroche désormais désespérément au pouvoir après une semaine humiliante.