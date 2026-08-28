Surprise au Barça : Flick a trouvé son « soldat idéal »

L'Anglais Anthony Gordon a rapidement commencé à s'imposer au sein du Barça, après une première titularisation qui reflète clairement les raisons ayant poussé l'entraîneur allemand Hansi Flick à tenir à sa signature, lui qui possède un ensemble de qualités correspondant largement à la philosophie du technicien et à sa méthode de travail.

Selon le quotidien espagnol Sport, l'influence de Flick a été un facteur déterminant dans la conclusion du transfert de Gordon, l'entraîneur allemand ayant vu dans l'ailier anglais le modèle idéal du joueur qu'il recherche dans son système : un joueur qui ne cesse jamais de courir, doté de vitesse et d'explosivité physique, et capable de prendre les bonnes décisions dans le dernier tiers offensif.

Le recrutement de Gordon est intervenu à l'issue d'une saison durant laquelle le Barça a souffert de l'impact des absences répétées de Raphinha, ce qui a privé l'équipe de l'une de ses armes les plus marquantes dans le pressing haut et dans son apport offensif. Flick a donc voulu ajouter un joueur capable de restaurer cette vitalité, et il a trouvé chez l'Anglais la solution la plus proche des caractéristiques qu'il recherchait.

Gordon a eu l'occasion d'être titulaire pour la première fois face à l'Athletic Bilbao, jeudi, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, livrant en 80 minutes une prestation qui a rapidement révélé son identité sur le terrain, avant de sortir et de céder sa place à Karim Adeyemi.

Bien que sa contribution n'ait pas été du type de celles qui apparaissent toujours dans les statistiques offensives directes, Gordon a laissé son empreinte par un travail incessant, un pressing intense et des déplacements sans ballon, confirmant qu'il ne cherchera pas les projecteurs à la manière de Lamine Yamal, mais qu'il tentera de gagner le public par l'effort, l'efficacité et la rigueur tactique.

Ses statistiques reflètent l'ampleur du travail qu'il a fourni durant la rencontre, avec 3 récupérations de balle, 5 duels remportés sur 9, 2 tirs et une réussite dans les trois dribbles qu'il a tentés, dans une prestation complète sur les plans physique et tactique.

Retour à l'ancien « Flick »

Fermín Suárez, analyste de Movistar et de la Cadena SER, estime que la présence de Gordon aux côtés de Raphinha et de Fermín López a redonné au Barça un peu de la vitalité apparue lors du début de la saison 2024-2025, affirmant que l'équipe joue désormais à un rythme plus élevé, avec des idées claires, davantage de profondeur et une meilleure présence dans les zones offensives.

L'analyste espagnol a particulièrement salué la prestation de Gordon, qualifiant ses débuts de « démonstration impressionnante », soulignant son énergie et sa capacité à répéter les efforts et à prendre des décisions rapides, ainsi que le pressing, la récupération, la transmission du ballon et la faculté de continuer à jouer avec la même intensité.

En dehors du terrain, Gordon semble aborder sa nouvelle aventure avec une mentalité professionnelle rigoureuse, accordant une grande attention au maintien de sa condition physique et au soin apporté à son corps, un aspect qui s'apparente en quelque sorte à ce que fait Robert Lewandowski, même si l'Anglais n'a encore que 25 ans.