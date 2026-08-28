Surprise : Álvaro Morata rejoint un club de deuxième division

Le club de Leganés a créé une énorme surprise sur le marché des transferts en annonçant l'arrivée de l'attaquant espagnol Álvaro Morata, dans le cadre d'une opération exceptionnelle par laquelle l'équipe vise un retour en force en première division espagnole.

Selon ce qu'a annoncé le club, Morata est arrivé au siège du club ce matin et a signé un contrat d'un an. Il rejoindra officiellement l'équipe en provenance de Côme sous la forme d'un prêt d'une saison, dans le cadre d'un accord dont les détails devraient être officialisés dans les prochaines heures.

Cette opération intervient après des démarches secrètes menées par les dirigeants de Leganés au cours de la période écoulée, profitant de ses ressources financières et de sa capacité à gérer le plafond salarial, afin de recruter un attaquant au parcours riche sous les couleurs de grands clubs, notamment le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, l'Atlético Madrid, le Milan AC, Galatasaray et Côme.

Morata, qui était passé de Galatasaray à Côme la saison dernière, souhaitait ardemment revenir en Espagne et s'installer dans la capitale, Madrid, ce qui a joué un rôle décisif dans la finalisation de l'opération et a offert à Leganés l'occasion de réaliser l'une des surprises les plus spectaculaires du marché des transferts.

Leganés prendra en charge une grande partie du salaire de l'attaquant espagnol, tandis que Morata a accepté de renoncer à une autre partie de ses émoluments, un geste qui reflète sa volonté de mener à bien son retour à Madrid et de vivre une nouvelle expérience avec le club.

Les démarches de Leganés ne se sont pas arrêtées à l'accord conclu avec le joueur et Côme, puisque le club a œuvré à garantir la conformité de l'opération avec les règlements de la Ligue espagnole et le plafond salarial, avant de parvenir à finaliser toutes les dispositions nécessaires.