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imago-sport-1081063890.jpgAbdullah Ahmed

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Surprise : Al-Hilal se sépare de Karim Benzema !

Mercato
K. Benzema
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
France
Arabie saoudite

L'attaquant français au cœur de la tourmente

Le club d'Al-Hilal a pris une décision surprenante, après avoir commencé à envisager de se séparer de son attaquant français Karim Benzema durant la saison en cours.

Le journaliste saoudien Ahmed Al-Ajlan a affirmé qu'Al-Hilal étudie la possibilité de conclure un accord financier de résiliation avec Benzema, en cas de réussite du recrutement d'un nouvel attaquant buteur lors du mercato estival actuel.

Ces informations sont survenues un jour seulement après la polémique déclenchée par l'attaquant français, qui a contesté la décision de le remplacer à la 70e minute, lors de la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, lors de la première journée de la Roshn League.

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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a justifié la colère de Benzema après la fin du match, estimant qu'il est normal qu'il souhaite disposer du plus de temps de jeu possible.

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HIL

L'attaquant français a rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, dans le cadre d'un transfert libre, après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad.

Depuis son arrivée, l'ancien attaquant du Real Madrid a disputé 14 matchs avec « le Leader » toutes compétitions confondues, durant lesquels il a réussi à inscrire 10 buts, tout en délivrant 5 passes décisives.

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