Le club d'Al-Hilal a pris une décision surprenante, après avoir commencé à envisager de se séparer de son attaquant français Karim Benzema au cours de la saison actuelle.

Le journaliste saoudien Ahmed Al-Ajlan a déclaré que le club d'Al-Hilal étudie la possibilité de conclure un accord financier à l'amiable avec Benzema, s'il parvient à recruter un nouvel attaquant buteur pendant l'actuel mercato estival.

Ces informations sont survenues un jour après la crise provoquée par l'attaquant français, qui avait contesté la décision de le remplacer à la 70e minute, lors de la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, en ouverture du championnat Roshn.

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a justifié la colère de Benzema après la fin du match, estimant qu'il était naturel qu'il souhaite bénéficier du plus de temps de jeu possible.

L'attaquant français a rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, dans le cadre d'un transfert libre, après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad.

Depuis son arrivée, l'ancien attaquant du Real Madrid a disputé 14 matchs avec le « Zaïm » dans les différentes compétitions, au cours desquels il a réussi à inscrire 10 buts et à délivrer 5 passes décisives.