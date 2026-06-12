Surprise à Kano : Donis a déjà fixé le onze saoudien pour affronter l’Uruguay

À 72 heures du coup d’envoi, le sélectionneur grec Giorgos Donis a officialisé le onze de départ de l’Arabie saoudite pour son entrée en lice face à l’Uruguay dans le groupe A de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens défieront les Uruguayens mardi prochain, au stade Hard Rock de Miami (États-Unis), pour le coup d’envoi de la phase de groupes.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le technicien hellène alignera le même onze que celui qui a affronté le Sénégal mercredi dernier, en match amical conclu sur un score nul et vierge.

Curieusement, Mohammed Kano, le milieu de terrain d’Al-Hilal, est absent de ce onze, bien qu’il ait été le seul à débuter les deux premières sorties amicales contre le Venezuela et Porto Rico sous les ordres du technicien grec.

Donis devrait ainsi aligner Mohammed Al-Owais dans les cages, une défense composée de Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti et Muteb Al-Harbi, un milieu terrain formé de Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari et Musab Al-Juwair, enfin un trio offensif composé de Mohammed Abu Al-Shamat, Salem Al-Dossari et Firas Al-Buraikan.

Le technicien peaufinera toutefois la composition définitive lors de la séance vidéo prévue quelques heures avant le coup d’envoi.

Avant cela, le technicien grec animera une séance vidéo pour présenter les forces et faiblesses de la Celeste, ainsi que la stratégie des « Verts » pour ce rendez-vous majeur.

Rappelons que l’équipe d’Arabie saoudite figure dans le groupe H de la phase finale de la Coupe du monde 2026, aux côtés de l’Uruguay, de l’Espagne et du Cap-Vert.