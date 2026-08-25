Le Croate Dominik Livakovic est arrivé à Barcelone ce mardi, en vue de finaliser son transfert au club catalan en provenance de Fenerbahçe, après que les deux parties sont parvenues à un accord définitif concernant l'opération, dont il ne reste plus qu'à boucler les formalités avant l'annonce officielle.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le Barça versera deux millions d'euros pour s'attacher les services du gardien croate, auxquels s'ajouteront deux autres millions d'euros sous forme de bonus liés aux clauses de l'accord. Livakovic signera pour sa part un contrat de 4 saisons avec le club, et passera sa visite médicale dès son arrivée à Barcelone.

Mais il ne s'agit pas seulement de conclure l'opération, car l'avenir de Livakovic au sein de l'équipe fait débat depuis quelques heures. Le plan initial prévoyait en effet de le prêter pour une saison, avec le Dinamo Zagreb comme destination potentielle, avant un retour à Barcelone lors de la saison 2027-2028, à l'issue du contrat de Szczesny le 30 juin 2027.

Le plan prévoyait que Livakovic et Joan Garcia forment le duo de gardiens du Barça cette saison-là, mais les derniers développements ont poussé le club à reconsidérer ce scénario, avec une tendance actuelle à conserver le gardien croate dans les rangs de l'équipe première durant la saison en cours.

Selon le plan actuellement envisagé, Livakovic sera le troisième gardien de l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick, aux côtés de Joan Garcia et de Szczesny, ce qui offre au staff technique une option supplémentaire en cas de blessure de l'un des deux gardiens titulaires, plutôt que de s'appuyer sur un seul remplaçant.

Deco et Flick devraient discuter de la situation de Livakovic dans les prochaines heures, la question ayant déjà été abordée lors de la réunion de mardi à laquelle a assisté Joan Laporta, tout comme l'éventualité de le prêter au regard des règles du fair-play financier.

Bien que la décision finale n'ait pas encore été officiellement tranchée, la tendance la plus probable au sein du Barça est le maintien de Livakovic avec l'équipe première et son non-prêt, plaçant ainsi le gardien croate face à un début totalement différent de ce qui était prévu lors de la conclusion de l'opération.