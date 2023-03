Surprenant, Al Nassr n'a plus besoin de Cristiano Ronaldo

Alors qu'il a été élu joueur du mois de février, Cristiano Ronaldo ne serait pas aussi indispensable à Al Nassr qu'il ne paraît.

Menés dès la 17ème minute par la lanterne rouge du classement Al Batin, Al Nassr s'en est sorti in extremis grâce à trois buts inscrits dans les arrêts de jeu et conserve son avance en tête devant Al Ittihad. Élu meilleur joueur du mois de février, Cristiano Ronaldo a entamé son mois de mars saoudien avec une prestation fantomatique qui a longtemps handicapé son équipe.

Une victoire sur le fil sans Cristiano Ronaldo

Les leaders recevaient une lanterne rouge qui n'a remporté qu'un seul match cette saison, soit l'occasion parfaite de s'assurer 3 points faciles en espérant voir chuter Al Ittihad, rival au classement. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Au quart d'heure, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score et climatisent le MRSOOL Park. D'autant plus que les locaux ne parviennent pas à se montrer dangereux et que Cristiano Ronaldo rate tout ce qu'il entreprend.

Alors que la rencontre se dirige vers la plus grosse surprise de la saison en Saudi Pro League qui voit les leaders chuter à domicile contre la lanterne rouge et perdre la tête au profit de leur rival, un miracle s'est abattu sur Al Nassr. Une égalisation arrachée à la 90e+3 avant un concert d'arrêts de jeu qui permettent aux locaux de s'imposer en trouvant les filets à la 90e+12 et 90e+14.

Al Nassr s'impose donc à l'arrache sans l'aide de sa star portugaise et grâce à des buts d'Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Al Fatil et Mohammed Maran dans les tous derniers instants. Le week-end prochain, c'est un choc qui attend l'équipe de Cristiano Ronaldo qui se déplacera sur le terrain de son dauphin d'Al Ittihad.