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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Surpassant Mbappé et Haaland : un record signé Yamal dans les grands championnats

L. Yamal
FC Barcelone
Rayo Vallecano
LaLiga
E. Haaland
Kylian Mbappé
Espagne
Norvège
France

Une nouvelle histoire

Lamine Yamal, la star du Barça, a établi un record lors du match en cours de son équipe face au Rayo Vallecano, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Lamine Yamal a inscrit le deuxième but du Barça à la 21e minute de la rencontre, d'une superbe frappe.

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Le compte officiel du Barça a écrit sur le réseau « X » : « Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts, dépassant les statistiques d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. »

À noter que Yamal a réalisé cet exploit avec le Barça à l'âge de 19 ans et 49 jours.

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