Lamine Yamal, la star du Barça, a établi un record lors du match en cours de son équipe face au Rayo Vallecano, dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Lamine Yamal a inscrit le deuxième but du Barça à la 21e minute de la rencontre, d'une superbe frappe.



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Le compte officiel du Barça a écrit sur le réseau « X » : « Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts, dépassant les statistiques d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé. »

À noter que Yamal a réalisé cet exploit avec le Barça à l'âge de 19 ans et 49 jours.



