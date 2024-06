Sur quelle chaine TV suivre la Copa America en France ?

La Copa America débute la nuit prochaine aux Etats-Unis. On vous dit tout sur la diffusion TV de cette compétition en France.

Après l’Euro 2024, c’est au tour de la Copa America de se lancer. Le tournoi qui regroupe les meilleures nations américaines démarre la nuit prochaine aux Etats-Unis.

Il s'agit du plus ancien tournoi continental de football de la planète et, tous les quatre ans, il devient encore plus passionnant, car des équipes comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et la Colombie s'affrontent pour la suprématie. Et des nations en pleine progression cherchent à créer la sensation.

Quelques-uns des meilleurs joueurs du monde sont concernés par cette compétition, tels que Vinicius Jr ou Lionel Messi. Une raison de plus de suivre cette épreuve, qui débute donc le 20 juin et s’achève le 14 juillet.

Vous vous demandez sûrement sur quelle chaine française et quelles options streaming existent pour suivre la Copa América 2024 en France ? On vous dit tout ci-dessous.

Quelle est la sélection la plus titrée en Copa America ?

Les deux sélections qui ont été les plus souvent sacrées dans cette compétition ce sont l’Argentine et l’Uruguay. Ils comptent 15 triomphes chacun. L’Albiceleste a rejoint la Celeste en remportant l’édition 2021. Derrière, suit le Brésil, avec « seulement » 9 consécrations. Le Paraguay, le Chili et le Pérou ont été couronnés une fois chacun. Enfin, la Colombie et la Bolivie possèdent une Copa America chacune.

Qui a remporté la dernière Copa America ?

C’est l’Argentine qui est montée sur le toit du continent lors de la dernière épreuve, disputée en 2021. C’était le premier triomphe de l’Albiceleste depuis 1993. Cela a permis notamment à Lionel Messi de s’offrir un premier titre avec sa sélection nationale.

Sur quelle chaine suivre la Copa America en France ?

Malheureusement, aucune chaine française ne diffuse cette compétition. Les droits de retransmission appartiennent à L’Equipe. Or, le média a choisi de retransmettre l’épreuve uniquement sur son support digital via sa nouvelle chaine numérique L’Equipe Live Foot. Et la chaine en question n’est disponible que pour les abonnés du média.

Il existe cependant des solutions pour pouvoir suivre la compétition. La chaine allemande Sportdigital Fussball retransmet l’intégralité de la compétition, de même que SportItalia.

Quelle diffusion streaming pour la Copa America 2024 ?

Comme précisé plus haut, la diffusion streaming est disponible sur le site de L’Equipe, à condition d’être souscrit à l’offre qui est proposée par le média. L’Equipe Live Foot propose l’ensemble du tournoi.