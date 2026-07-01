La sélection mexicaine a réalisé un exploit historique en battant l’Équateur 2-0 lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026. Ce succès lui ouvre les portes des huitièmes de finale et met fin à une série de huit éliminations consécutives en phase à élimination directe, un record peu enviable dans l’histoire de la compétition.

Selon Opta, il s’agit de la première victoire mexicaine en phase à élimination directe depuis 1986, mettant fin à une série noire de huit défaites consécutives, la plus longue de l’histoire de la Coupe du monde.

Selon StatsFoot, l’équipe mexicaine est la première formation de la CONCACAF à battre une sélection de la CONMEBOL en phase à élimination directe de la Coupe du monde, un exploit historique.

Stats Foot ajoute que le Mexique est aussi la première formation de la CONCACAF à remporter ses quatre premiers matchs dans une même édition de la Coupe du monde, poursuivant ainsi un parcours parfait.

Selon le compte Master Ship, le Mexique intègre un club très fermé en devenant la troisième sélection – après le Brésil en 1986 et l’Italie en 1990 – à entamer une Coupe du monde par quatre succès consécutifs sans encaisser le moindre but.

Les Mexicains avaient entamé leur campagne 2026 par un succès 2-0 face à l’Afrique du Sud, avant de battre la Corée du Sud 1-0 puis la République tchèque 3-0. Lors de son premier match à élimination directe, elle a dominé l’Équateur 2-0.

L’équipe de l’entraîneur Aguirre affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match Angleterre-République démocratique du Congo, programmé ce mercredi soir.