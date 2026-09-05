Sur les traces de Salah ? Barcola reçoit un premier avertissement de Carragher

Bradley Barcola a reçu un avertissement précoce concernant sa nouvelle mission avec Liverpool, après être entré pour la première fois dans les plans de l'équipe, à la suite de son transfert à Anfield cet été, en provenance du Paris Saint-Germain.

Après s'être toujours attaché à critiquer la légende de Liverpool Mohamed Salah avec les Reds, avant son départ à la fin de la saison dernière, il semble que Jamie Carragher va s'en prendre à Bradley Barcola, qui vient tout juste de débuter son aventure avec l'équipe.

L'ancien capitaine des Reds a commenté la première apparition de Barcola sous le maillot de Liverpool, affirmant que le joueur pourrait avoir du mal à obtenir des opportunités régulières dans la période à venir.

L'ancien défenseur de Liverpool a écrit sur son compte du réseau social « X » : « Barcola aura du mal à trouver sa place face à la version actuelle de Gakpo », en référence au niveau affiché par Cody Gakpo depuis le début de la saison.

Gakpo a débuté titulaire le match face à Ipswich Town, vendredi, et a délivré les passes décisives sur les deux buts d'Alexander Isak lors de la victoire 2-0, après avoir déjà marqué face à Newcastle United et offert une passe décisive face à Nottingham Forest.

Barcola a rejoint Liverpool en provenance du Paris Saint-Germain pour 123 millions de livres sterling, mais il a débuté le match face à Ipswich sur le banc des remplaçants, avant d'entrer à la 64e minute à la place de Victor Muñoz.

Cette première apparition a été limitée, en raison de l'absence du joueur en compétition depuis la Coupe du monde. C'est pourquoi l'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola a expliqué que le staff technique gérait Barcola avec prudence, affirmant que le joueur s'entraînait bien et était en bonne condition, et que le fait d'avoir joué une trentaine de minutes était approprié pour retrouver progressivement sa forme.

Il a ajouté que la densité du calendrier des matchs dans la période à venir offrirait à Barcola davantage d'occasions de jouer, ce qui pourrait progressivement lui ouvrir la porte pour disputer une place dans le onze de départ.

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