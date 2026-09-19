Declan Rice, la star d'Arsenal, a signé une performance individuelle historique dans sa carrière en Premier League, continuant ainsi d'affirmer sa présence parmi les meilleurs joueurs de la compétition.

Comme à son habitude, Rice a débuté la rencontre d'Arsenal face à Brighton ce samedi soir dans le onze de départ choisi par l'entraîneur Mikel Arteta, ce qui lui a permis d'inscrire un chiffre inoubliable.

Selon le réseau Opta, « Rice dispute aujourd'hui son 300e match comme titulaire en Premier League, devenant à 27 ans et 249 jours le troisième plus jeune joueur à atteindre ce total dans l'histoire de la Premier League ».









Rice a été devancé dans cet exploit par Gareth Barry, qui a atteint les 300 titularisations à 26 ans et 323 jours, suivi de la légende de Chelsea Frank Lampard, qui a réalisé le même chiffre à 27 ans et 209 jours.

Arsenal (12 points) affronte Brighton (7 points) dans le cadre de la cinquième journée de la Premier League 2026-2027.