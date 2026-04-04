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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Sur les cendres de Liverpool… Haaland signe un exploit exceptionnel

Manchester City vs Liverpool
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E. Haaland
Angleterre
Norvège

La star de City brille à nouveau

La star norvégienne Erling Haaland a confirmé son immense influence au sein de Manchester City lors de la large victoire remportée par les Sky Blues face à Liverpool ce samedi soir.

City s'est imposé 4-0 face à l'équipe de l'entraîneur Arne Slot en quarts de finale de la FA Cup, aggravant ainsi les difficultés de Liverpool lors d'une nouvelle soirée catastrophique.

City a inscrit ses quatre buts aujourd'hui grâce à un triplé de Haaland et à un but d'Antoine Semenyo.

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Le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques du football, a indiqué qu'Erling Haaland s'était distingué par un chiffre exceptionnel parmi toutes les stars des grands championnats.

Elle a précisé : « Depuis ses débuts avec Manchester City en juillet 2022, Erling Haaland a inscrit 12 triplés toutes compétitions confondues. »

Elle a ajouté que la star norvégienne est désormais le joueur ayant inscrit le plus de triplés parmi les joueurs des cinq grands championnats européens.

Opta a indiqué qu'Haaland a aujourd'hui dépassé le capitaine de l'équipe d'Angleterre, l'attaquant du Bayern Munich Harry Kane, qui totalise à ce jour 11 triplés.


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